एआई आईटी कंपनियों को मजबूत करेगा : इंफोसिस के चेयरमैन नीलेकणी

बेंगलुरु, 23 जून (आईएएनएस)। इंफोसिस के चेयरमैन नंदन नीलेकणी ने मंगलवार को कहा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) आईटी सॉफ्टवेयर कंपनियों का स्थान नहीं लेगी, बल्कि नई तकनीक को तेजी से अपनाने वाली कंपनियों के विस्तार में मदद करेगी।

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कंपनी की 45वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में अपने संबोधन में नीलेकणी ने कहा कि बड़े उद्यम ग्राहकों में एआई के उपयोग में एक वास्तविक अंतर है, और इस अंतर को पाटना ही हमारा लक्ष्य है। एआई हमारी जैसी कंपनियों का स्थान नहीं लेगा। यह उन कंपनियों को मजबूत करेगा, जो उद्देश्यपूर्ण तरीके से आगे बढ़ती हैं और तेजी से परिस्थिति के हिसाब से खुद को ढालती है।

उन्होंने कहा कि इंफोसिस 2030 तक 400 अरब डॉलर के एआई-आधारित सेवाओं के विशाल अवसर का लाभ उठाने के लिए उत्सुक है।

उन्होंने स्वीकार किया कि कुछ लोगों का यह भी सवाल है कि क्या इंफोसिस जैसी कंपनियां तब भी प्रासंगिक बनी रहेंगी, जब कोडिंग का अधिकांश हिस्सा स्वचालित हो जाएगा।

नीलेकणी ने कहा कि सॉफ्टवेयर विकास केवल कोड लिखने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें गहन उद्यम संदर्भ, मौजूदा प्रौद्योगिकी निवेशों के साथ एकीकरण, साइबर सुरक्षा उपाय, परीक्षण, शासन और आर्किटेक्चर विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है।

उन्होंने कहा कि जेनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लॉन्च के तीन साल से अधिक समय बाद, इंफोसिस पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक है और आने वाले दशक के लिए अच्छी स्थिति में है। हम सर्वश्रेष्ठ कोडिंग टूल्स को अपना रहे हैं और अपनी उत्पादकता में सुधार कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर विकास जीवनचक्र में अभी बहुत कुछ करना बाकी है।

उन्होंने कहा कि निर्णायक अवसर मिशन-क्रिटिकल एंटरप्राइज प्लेटफॉर्म के साथ इंटेलिजेंट एआई सिस्टम को एकीकृत करने में निहित है। सबसे अधिक लाभ मॉडल और एजेंटों की दुनिया को उन पारंपरिक लेनदेन प्रणालियों के साथ संयोजित करने से मिलेगा, जो उद्यम संचालन का आधार बनी हुई हैं। यही अवसरों की अगली लहर का स्रोत होगा।

नीलेकणी ने यह भी कहा कि ग्राहक इंफोसिस पर भरोसा करते हैं कि वह अपने गहन अनुभव का उपयोग करके उन्हें एंटरप्राइज एआई की जटिलताओं को समझने में मदद करेगी। इंफोसिस अपने ग्राहकों को आगे बढ़ने में मदद करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने आगे कहा कि इंफोसिस पहले से ही अपने शीर्ष 200 ग्राहकों में से 90 प्रतिशत के साथ उनकी एआई यात्रा में सहयोग कर रही है।

--आईएएनएस

एमएस/एबीएम