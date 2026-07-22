बर्नस्टीन ने पेटीएम के फाइनेंशियल सर्विसेज डिस्ट्रीब्यूशन कारोबार को बताया 'स्टार परफॉर्मर', आय 45 प्रतिशत बढ़ी

नई दिल्ली, 22 जुलाई (आईएएनएस)। वैश्विक ब्रोकरेज फर्म बर्नस्टीन ने कहा है कि फिनटेक कंपनी पेटीएम का फाइनेंशियल सर्विसेज डिस्ट्रीब्यूशन कारोबार वित्त वर्ष 27 की जून तिमाही में सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाला सेगमेंट रहा। इस कारोबार की आय सालाना आधार पर 45 प्रतिशत बढ़कर 814 करोड़ रुपए पर पहुंच गई है। इसका प्रमुख कारण क्रेडिट और अन्य वित्तीय उत्पादों की क्रॉस-सेलिंग में लगातार सुधार रहा।

Read More

ब्रोकरेज ने पेटीएम पर अपनी 'आउटपरफॉर्म' रेटिंग बरकरार रखते हुए शेयर का टारगेट प्राइस 1,500 रुपए रखा है।

बर्नस्टीन के अनुसार, वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही के नतीजों ने उसके उस निवेश सिद्धांत को मजबूत किया है, जिसके मुताबिक कंपनी में आय वृद्धि और ऑपरेटिंग लीवरेज के दम पर गैर-रैखिक मुनाफे की वृद्धि देखने को मिलेगी।

तिमाही के दौरान कंपनी की आय सालाना आधार पर 28 प्रतिशत बढ़ी, जबकि अप्रत्यक्ष खर्च केवल 6 प्रतिशत बढ़े। इसके चलते ईबीआईटीडीए में 182 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। वहीं, पीआईडीएफ (पेमेंट्स इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड) प्रोत्साहन को हटाकर तुलना करने पर ईबीआईटीडीए में लगभग 10 गुना बढ़ोतरी हुई।

ब्रोकरेज ने मजबूत वृद्धि के बावजूद लागत पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए भी पेटीएम की सराहना की। प्लेटफॉर्म निर्माण से जुड़ी लागत सालाना आधार पर 3 प्रतिशत घटी, जबकि कंपनी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और नए उत्पादों के विकास में निवेश जारी रखा। बर्नस्टीन का कहना है कि इससे इस सकारात्मक रुझान के लंबे समय तक बने रहने का भरोसा और मजबूत हुआ है।

भुगतान कारोबार का प्रदर्शन भी मजबूत रहा। मर्चेंट जीएमवी सालाना आधार पर 31 प्रतिशत बढ़कर 7.1 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया है, जबकि उपभोक्ता यूपीआई भुगतान मूल्य में 45 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो उद्योग की औसत वृद्धि दर से दोगुने से भी अधिक है।

मासिक लेनदेन करने वाले उपयोगकर्ताओं की संख्या भी एक साल पहले के 7.4 करोड़ से बढ़कर करीब 8 करोड़ हो गई। बर्नस्टीन ने इसे ग्राहकों की बढ़ती सक्रियता और जुड़ाव का संकेत बताया।

ब्रोकरेज ने कहा कि इस तिमाही की प्रमुख सकारात्मक बातें मजबूत भुगतान वॉल्यूम, लागत पर कड़ा नियंत्रण और वित्तीय सेवाओं के कारोबार में तेज वृद्धि रहीं।

बर्नस्टीन ने कहा, "लागत अनुशासन हमारी उम्मीद के अनुरूप जारी है, इसलिए कंपनी की आय वृद्धि की दिशा मजबूत बनी हुई है।"

ब्रोकरेज के अनुसार, कंपनी के लेंडिंग कारोबार से जुड़े संकेतक, जैसे अपेक्षित क्रेडिट हानि और दोबारा ऋण लेने वाले ग्राहकों के आंकड़े भी अच्छी स्थिति में हैं।

बर्नस्टीन ही नहीं, अन्य ब्रोकरेज भी पेटीएम को लेकर सकारात्मक हैं। जेफरीज ने लक्ष्य मूल्य 1,450 रुपए से बढ़ाकर 1,600 रुपए कर दिया और 'बाय' रेटिंग बरकरार रखी। ब्रोकरेज ने इस तिमाही को "मजबूत ग्रोथ मोमेंटम" वाला बताया और पेटीएम को अपनी पसंदीदा फिनटेक कंपनियों में शामिल किया।

वहीं, एमके ने भी 'बाय' रेटिंग दोहराते हुए लक्ष्य मूल्य 1,500 रुपए से बढ़ाकर 1,700 रुपए कर दिया। ब्रोकरेज का मानना है कि नए ग्राहकों को जोड़ने और वित्तीय सेवाओं के कारोबार का विस्तार करने की वजह से कंपनी के सामने लंबी अवधि की मजबूत वृद्धि की संभावनाएं हैं।

दोनों ब्रोकरेज का अनुमान है कि आने वाले वर्षों में भी यह रफ्तार जारी रहेगी। उनका मानना है कि वित्त वर्ष 29 तक आय में लगातार वृद्धि और ऑपरेटिंग लीवरेज के कारण मार्जिन में और सुधार देखने को मिलेगा। इन सकारात्मक संशोधनों से यह संकेत मिलता है कि बाजार में अब पेटीएम में स्थायी मुनाफे को लेकर भरोसा लगातार मजबूत हो रहा है।

--आईएएनएस

एबीएस