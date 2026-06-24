भारत में नवाचार और तकनीक को तेजी से अपनाने की क्षमता इसे एक मजबूत दीर्घकालिक बाजार बनाती है: एकर बायोमरीन के सीईओ

डालियान (चीन), 24 जून (आईएएनएस)। नॉर्वे की बायोटेक्नोलॉजी कंपनी एकर बायोमरीन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) मैट्स जोहानसन ने बुधवार को कहा कि नवाचार और तकनीक को तेजी से अपनाने की क्षमता, बढ़ता मध्यम वर्ग और विशाल उपभोक्ता आधार भारत को लंबे समय तक एक मजबूत और आकर्षक बाजार बनाए रखेगा।

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विश्व आर्थिक मंच (वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम) की वार्षिक बैठक 'न्यू चैंपियंस', जिसे समर दावोस भी कहा जाता है, के दौरान आईएएनएस से बातचीत में जोहानसन ने कहा कि भारत उन कंपनियों के लिए एक आकर्षक गंतव्य बना हुआ है जो दीर्घकालिक विकास के अवसरों की तलाश में हैं।

उन्होंने कहा, "मेरा मानना है कि भारत आगे भी एक बहुत मजबूत बाजार बना रहेगा। यहां बड़ी आबादी, तेजी से बढ़ता मध्यम वर्ग और नवाचार व तकनीक को तेजी से अपनाने की क्षमता है। ये सभी चीजें मिलकर भारत को लंबे समय तक मजबूत बाजार बनाए रखने का आधार तैयार करती हैं।"

भारत के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हुए जोहानसन ने बताया कि एकर बायोमरीन देश में अपनी मौजूदगी का विस्तार कर रही है और मुंबई में नया ऑफिस खोलने की प्रक्रिया में है।

उन्होंने कहा, "भारत लंबे समय से हमारे लिए एक मजबूत बाजार रहा है। यह पहले से ही हमारे लिए एक बड़ा बाजार है। हम भारतीय झींगा पालन (श्रिम्प फार्मिंग) उद्योग को आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराते हैं, जो दुनिया के प्रमुख बाजारों में से एक है।"

कंपनी अब जलीय कृषि (एक्वाकल्चर) से आगे बढ़कर भारत में खाद्य उत्पादों और मानव स्वास्थ्य से जुड़े सप्लीमेंट्स के लिए भी सामग्री उपलब्ध कराने की योजना बना रही है।

जोहानसन ने कहा, "इसी वजह से हम भारतीय बाजार में निवेश भी कर रहे हैं और अपनी मौजूदगी को मजबूत बना रहे हैं।"

उन्होंने एआई की बढ़ती भूमिका पर भी जोर दिया और कहा कि यह आने वाले समय में उत्पादकता बढ़ाने और कारोबार के विस्तार का बड़ा माध्यम बनेगी।

उनके अनुसार, एआई कंपनी की पूरी वैल्यू चेन में दक्षता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, जिसमें विनिर्माण इकाइयों से लेकर बिक्री, विपणन और वित्तीय कार्यों तक सभी क्षेत्र शामिल हैं।

उन्होंने कहा, "एआई हमारी पूरी वैल्यू चेन में उत्पादकता बढ़ाने का बेहद महत्वपूर्ण साधन बनेगा। हमारी फैक्ट्रियों और उत्पादन इकाइयों से लेकर बिक्री, मार्केटिंग और वित्त तक हर क्षेत्र में इसका प्रभाव दिखाई देगा। आने वाले वर्षों में यह वैश्विक विकास का बड़ा चालक होगा और हम इसे अधिकतम स्तर पर अपनाने की कोशिश कर रहे हैं।"

23 जून से शुरू हुआ समर दावोस सम्मेलन 25 जून तक चलेगा। इस दौरान दुनिया भर के कारोबारी नेता, सरकारी प्रतिनिधि, शिक्षाविद और अंतरराष्ट्रीय संगठनों के प्रमुख नवाचार, उद्यमिता और आर्थिक विकास के भविष्य पर चर्चा करने के लिए एकत्रित होंगे।

--आईएएनएस

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