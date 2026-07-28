भारत में जून में टेलीकॉम ग्राहकों की संख्या बढ़कर 1.35 अरब हुई, ब्रॉडबैंड यूजर्स 1.08 अरब के पार : ट्राई

नई दिल्ली, 28 जुलाई (आईएएनएस)। भारत में जून में कुल टेलीफोन ग्राहकों की संख्या बढ़कर 1.348 अरब हो गई, जो मई में 1.343 अरब थी। यह जानकारी भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) द्वारा मंगलवार को जारी लेटेस्ट टेलीकॉम सब्सक्रिप्शन आंकड़ों में दी गई।

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जून के अंत तक देश की कुल टेली-डेंसिटी (प्रति 100 लोगों पर टेलीफोन कनेक्शन) बढ़कर 94.31 प्रतिशत हो गई, जो मई के अंत में 94.02 प्रतिशत थी।

शहरी क्षेत्रों में टेलीफोन ग्राहकों की संख्या 787.71 मिलियन से बढ़कर 792.06 मिलियन हो गई, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में यह 555.39 मिलियन से बढ़कर 556.01 मिलियन पहुंच गई।

ब्रॉडबैंड सेवाओं में भी लगातार वृद्धि दर्ज की गई। ट्राई के अनुसार, जून के अंत तक देश में ब्रॉडबैंड ग्राहकों की कुल संख्या 1.080 अरब से बढ़कर 1.087 अरब हो गई, जो मासिक आधार पर 0.68 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाती है।

ग्राहकों की संख्या बढ़ाने में वायरलेस सेवाओं की सबसे बड़ी भूमिका रही। मोबाइल और फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस (एफडब्ल्यूए) सहित वायरलेस ग्राहकों की कुल संख्या मई के 1.294 अरब से बढ़कर जून में 1.300 अरब हो गई। यह 0.45 प्रतिशत की मासिक वृद्धि है।

शहरी वायरलेस ग्राहकों की संख्या बढ़कर 749.39 मिलियन हो गई, जबकि ग्रामीण वायरलेस ग्राहकों की संख्या 550.86 मिलियन पहुंच गई। जून के दौरान वायरलेस टेली-डेंसिटी भी बढ़कर 90.96 प्रतिशत हो गई।

सिर्फ मोबाइल वायरलेस ग्राहकों की संख्या जून के अंत तक 1.277 अरब से बढ़कर 1.282 अरब हो गई, जो 0.42 प्रतिशत की मासिक वृद्धि को दर्शाती है।

वायरलेस मोबाइल सेवा क्षेत्र में निजी टेलीकॉम कंपनियों का दबदबा कायम रहा। कुल वायरलेस मोबाइल ग्राहकों में निजी कंपनियों की हिस्सेदारी 92.73 प्रतिशत रही, जबकि सरकारी कंपनियां बीएसएनएल और एमटीएनएल की संयुक्त बाजार हिस्सेदारी 7.27 प्रतिशत रही।

ट्राई ने बताया कि पीक विजिटर लोकेशन रजिस्टर (वीएलआर) के आधार पर जून में सक्रिय वायरलेस ग्राहकों की संख्या 1.201 अरब रही, जो सक्रिय मोबाइल उपयोगकर्ताओं के आधार का संकेत देती है।

नियामक ने यह भी बताया कि फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस (एफडब्ल्यूए) सेवाओं का विस्तार जारी रहा। जून के अंत तक 5जी एफडब्ल्यूए ग्राहकों की संख्या 12.73 मिलियन से बढ़कर 12.94 मिलियन हो गई। इस श्रेणी में ग्रामीण ग्राहकों की संख्या शहरी ग्राहकों से मामूली अधिक रही।

आंकड़ों के अनुसार, अनलाइसेंस्ड बैंड रेडियो (यूबीआर) आधारित एफडब्ल्यूए तकनीक का उपयोग करने वाले कुल ग्राहकों की संख्या 4.93 मिलियन रही।

इस दौरान मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (एमएनपी) भी मजबूत रही। जून में 14.78 मिलियन ग्राहकों ने अपना मोबाइल नंबर बदले बिना टेलीकॉम ऑपरेटर बदलने के लिए आवेदन किया।

--आईएएनएस

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