भारत का यूपीआई इंडोनेशिया के पेमेंट सिस्टम से जुड़ेगा, क्रॉस-बॉर्डर लेनदेन को मिलेगा बढ़ावा

जकार्ता/नई दिल्ली, 7 जुलाई (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को ऐलान किया कि भारत का यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) इंडोनेशिया के पेमेंट सिस्टम से जुड़ेगा। इससे भारतीय यात्रियों के लिए स्थानीय पेमेंट ऐप का इस्तेमाल करके इंडोनेशिया में भुगतान करना आसान हो जाएगा।

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जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, "हमें खुशी है कि भारत का यूपीआई इंडोनेशिया के पेमेंट सिस्टम के साथ जुड़ने जा रहा है। इससे कारोबार करने और यात्रा करने, दोनों में आसानी होगी।"

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया टेक्नोलॉजी और रणनीतिक उद्योगों में सहयोग को मजबूत कर रहे हैं।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "आज के दौर में टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती बहुत अहम है। अहम मिनरल्स और स्टील सेक्टर में आपूर्ति श्रृंखला को और मजबूत करने के लिए भी एक अहम समझौता हुआ है। स्टेनलेस स्टील और रेयर-अर्थ मैग्नेट को लेकर हमारी कंपनियों के बीच नई साझेदारियां बन रही हैं।"

मंगलवार को हुए लगभग एक दर्जन समझौतों में भारत और इंडोनेशिया ने समुद्री सुरक्षा और सहयोग के लिए एक फ्रेमवर्क को भी अंतिम रूप दिया।

पीएम मोदी ने बताया कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (आईएसआरओ) शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए बाहरी अंतरिक्ष की खोज और इंडोनेशिया के अंतरिक्ष क्षेत्र की क्षमता बढ़ाने में मदद करेगा।

उन्होंने आगे कहा कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति योग्याकार्ता में प्रम्बानन मंदिर के संरक्षण प्रोजेक्ट की शुरुआत करेंगे, जो भारत और इंडोनेशिया की साझा सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है।

पीएम मोदी ने कहा, "कल, मुझे राष्ट्रपति प्राबोवो के साथ योग्याकार्ता में प्रम्बानन मंदिर के संरक्षण प्रोजेक्ट की शुरुआत करने का सौभाग्य मिलेगा। एक हजार साल से भी ज्यादा पुराना प्रम्बानन मंदिर भारत और इंडोनेशिया की साझा सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है।"

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर की इंडोनेशिया की ऐतिहासिक यात्रा की शताब्दी को 'सांस्कृतिक और शैक्षिक कूटनीति के टैगोर-देवान्तारा वर्ष' के रूप में मनाएंगे।

पीएम मोदी ने कहा, "हम विकास, सुरक्षा, तकनीक, संस्कृति और शिक्षा जैसे हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम उठा रहे हैं। मुझे विश्वास है कि आज से भारत-इंडोनेशिया साझेदारी का एक सुनहरा अध्याय शुरू होगा। इस सुनहरे अध्याय का 21वीं सदी की दुनिया पर बहुत बड़ा सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।"

पीएम मोदी ने कहा कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बैंगलोर (आईआईएमबी) इंडोनेशिया में अपना कैंपस स्थापित करेगा। इस कैंपस से पूरे आसियान क्षेत्र के युवाओं को बहुत लाभ होगा। प्रस्तावित कैंपस इंडोनेशिया के मलंग में सिंघासारी स्पेशल इकोनॉमिक जोन (एसईजेड) में स्थापित किया जाएगा और यह भारत के उच्च शिक्षा इकोसिस्टम के अंतरराष्ट्रीय की दिशा में एक अहम कदम है।

--आईएएनएस

एबीएस