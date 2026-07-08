भारत का आसियान देशों के साथ द्विपक्षीय व्यापार 2025-26 में बढ़कर 128 अरब डॉलर हुआ

नई दिल्ली, 8 जुलाई (आईएएनएस)। भारत और आसियान देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार बढ़कर वित्त वर्ष 2025-26 में बढ़कर 128 अरब डॉलर हो गया है। यह दिखाता है कि दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी मजबूत हुई है। यह जानकारी बुधवार को जारी आधिकारिक बयान में दी गई।

Read More

केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बयान में कहा कि आसियान भारत का एक प्रमुख ट्रेडिंग पार्टनर है और भारत के वैश्विक व्यापार में हिस्सेदारी करीब 11 प्रतिशत है।

रिश्तों को और मजबूत करने के लिए, भारत ने 6 से 10 जुलाई तक 13वीं आसियान-भारत ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट (एआईटीआईजीए) की संयुक्त समिति (जेसी) और उससे जुड़ी बैठकों की मेजबानी कर रहा है, ताकि एआईटीआईजीए की समीक्षा के तहत बातचीत की प्रगति का जायजा लिया जा सके।

आधिकारिक बयान में आगे कहा गया, संयुक्त समिति की बैठक में उप-समितियों को उनके काम के क्षेत्रों में रणनीतिक मार्गदर्शन दिया गया और उनसे एआईटीआईजीए समीक्षा के तहत बाकी बचे अध्यायों को जल्द से जल्द पूरा करने का आग्रह किया गया।

बयान के मुताबिक, "बातचीत की गति बनाए रखने के लिए, उप-समितियों को तय समय-सीमा के भीतर काम पूरा करने की जिम्मेदारी दी गई और उन्हें सहमत समय-सीमा के अंदर ठोस नतीजे हासिल करने के लिए मिलकर काम करने के लिए प्रोत्साहित किया गया।"

बयान में आगे कहा गया है कि एआईटीआईजीए जॉइंट कमिटी के तहत आठ सब-कमिटी में से तीन की बैठकें अभी 13वीं जॉइंट कमिटी की बैठक के साथ-साथ हो रही हैं।

इनमें कस्टम्स प्रक्रियाओं और व्यापार को आसान बनाने पर बनी सब-कमिटी (एससी-सीपीटीएफ), नेशनल ट्रीटमेंट और मार्केट एक्सेस पर बनी सब-कमिटी (एससी-एनटीएमए), और रूल्स ऑफ ओरिजिन पर बनी सब-कमिटी (एससी-आरओओ) शामिल हैं।

मंत्रालय ने कहा कि ये बैठकें भारत और आसियान के बीच सहयोग बढ़ाने, आपसी समझ को मजबूत करने और रचनात्मक बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए एक अहम मंच का काम कर रही हैं।

13वीं एआईटीआईजीए जॉइंट कमिटी की बैठक की सह-अध्यक्षता कॉमर्स डिपार्टमेंट के एडिशनल सेक्रेटरी नितिन कुमार यादव और मलेशिया के इन्वेस्टमेंट, ट्रेड और इंडस्ट्री मंत्रालय की डिप्टी सेक्रेटरी जनरल (ट्रेड) मस्तुरा अहमद मुस्तफा ने की।

--आईएएनएस

एबीएस