भारत अमेजन के सबसे तेजी से बढ़ते कारोबार का नेतृत्व करने की स्थिति में: सीईओ एंडी जेसी

मुंबई, 24 जून (आईएएनएस)। अमेजन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) एंडी जेसी ने बुधवार को कहा कि भारत कंपनी के क्विक कॉमर्स कारोबार के विस्तार के लिए एक महत्वपूर्ण बाजार बनकर उभरा है। उन्होंने बताया कि कंपनी की 'अमेजन नाउ' सेवा भारत में अमेजन की सबसे तेजी से बढ़ने वाली ई-कॉमर्स बिजनेस यूनिट बन गई है।

Read More

मुंबई के सबसे व्यस्त इलाकों में से एक में स्थित 'अमेजन नाउ' माइक्रो-फुलफिलमेंट सेंटर का दौरा करने के बाद अपने अनुभव साझा करते हुए जेसी ने कहा कि यह सेवा असाधारण गति से बढ़ रही है, क्योंकि ग्राहक अब ऑर्डर देने के कुछ ही मिनटों के भीतर डिलीवरी प्राप्त करना पसंद कर रहे हैं।

माइक्रो-फुलफिलमेंट सेंटर इस तरह से तैयार किए गए हैं कि वे किराना सामान, शैम्पू, बच्चों से जुड़े उत्पाद और घरेलू उपयोग की वस्तुओं जैसे रोजमर्रा के जरूरी सामानों को तेजी से चुनकर ग्राहकों तक भेज सकें।

इस व्यवस्था के जरिए ग्राहक ऑर्डर देने के कुछ ही मिनटों के भीतर अपना सामान प्राप्त कर सकते हैं।

जेसी ने कहा, "भारत में होना और मुंबई के सबसे व्यस्त क्षेत्रों में से एक में स्थित 'अमेजन नाउ' माइक्रो-फुलफिलमेंट सेंटर का दौरा करना बेहद अच्छा अनुभव रहा।"

उन्होंने कहा, "किराना, शैम्पू, बच्चों के उत्पाद और अन्य जरूरी सामान जैसे उत्पाद ऑर्डर मिलने के कुछ ही मिनटों में चुनकर ग्राहकों तक पहुंचा दिए जाते हैं।"

जेसी के अनुसार, जो प्राइम सदस्य इस सेवा का उपयोग करना शुरू करते हैं, उनकी खरीदारी की आवृत्ति में उल्लेखनीय बढ़ोतरी होती है।

उन्होंने बताया कि सेवा का उपयोग शुरू करने के बाद प्राइम सदस्य पहले की तुलना में लगभग तीन गुना अधिक खरीदारी करने लगते हैं।

उन्होंने यह भी कहा कि भारत में इस सेवा की शुरुआत के बाद से हर तिमाही में ऑर्डर की संख्या दोगुनी होती जा रही है।

जेसी ने कहा, "ग्राहकों को यह सेवा बेहद पसंद आ रही है। प्राइम सदस्य इसका इस्तेमाल शुरू करने के बाद अपनी खरीदारी की आवृत्ति तीन गुना बढ़ा देते हैं और लॉन्च के बाद से हमने हर तिमाही में ऑर्डर की संख्या को दोगुना होते देखा है।"

भारत में 'अमेजन नाउ' को कंपनी का सबसे तेजी से बढ़ता ई-कॉमर्स कारोबार बताते हुए जेसी ने कहा कि अमेजन इसे 300 से अधिक शहरों तक पहुंचाने की योजना बना रही है।

उन्होंने कहा कि कंपनी का लक्ष्य भारत में मिनटों में डिलीवरी करने वाला सबसे बड़ा नेटवर्क तैयार करना है।

जेसी ने बताया कि भारत में क्विक कॉमर्स मॉडल विकसित करने के दौरान मिले नवाचार और संचालन संबंधी अनुभव अब अमेजन को अमेरिका और अन्य अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भी इसी तरह की सेवाओं का विस्तार करने में मदद कर रहे हैं।

भारत में कंपनी की भविष्य की संभावनाओं को लेकर विश्वास जताते हुए जेसी ने कहा कि उन्हें उन टीमों, कर्मचारियों और साझेदारों पर गर्व है जिन्होंने इस कारोबार को खड़ा करने में योगदान दिया है।

उन्होंने कहा कि भारतीय बाजार में अवसरों की अभी सिर्फ शुरुआत हुई है और आने वाले समय में यहां विकास की संभावनाएं बेहद विशाल हैं।

--आईएएनएस

डीबीपी