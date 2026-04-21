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Apple CEO Change : एप्पल की लीडरशीप में बड़ा बदलाव, जॉन टर्नस होंगे अगले सीईओ, टिम कुक संभालेंगे एग्जीक्यूटिव चेयरमैन का पद

एप्पल की लीडरशिप में बदलाव, टिम कुक के बाद जॉन टर्नस संभालेंगे कमान
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Apr 21, 2026, 03:04 PM
एप्पल की लीडरशीप में बड़ा बदलाव, जॉन टर्नस होंगे अगले सीईओ, टिम कुक संभालेंगे एग्जीक्यूटिव चेयरमैन का पद

नई दिल्ली: अमेरिकी टेक कंपनी एप्पल की लीडरशीप में बड़ा बदलाव हुआ है। कंपनी ने बताया कि 1 सितंबर, 2026 से टिम कुक सीईओ पद छोड़ देंगे और उनकी जगह मौजूदा हार्डवेयर इंजीनियरिंग के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जॉन टर्नस पद संभालेंगे।

कुक 2011 से कंपनी का नेतृत्व कर रहे थे। अब वह एग्जीक्यूटिव चेयरमैन का पद संभालेंगे, जो कि कंपनी में नया पद है। इसमें वह वैश्विक नीति निर्मताओं से बातचीत करेंगे और चुंनिदा मामलों में कंपनी का सहयोग करेंगे।

इसके अलावा पिछले 15 वर्षों से एप्पल के नॉन-एग्जीक्यूटिव चेयरमैन रहे आर्थर लेविंसन भी उसी तारीख से प्रमुख स्वतंत्र निदेशक का पदभार ग्रहण करेंगे।

आईफोन निर्माता कंपनी के अनुसार, टेर्नस भी 1 सितंबर से निदेशक मंडल में शामिल होंगे।

कुक ने एक आधिकारिक बयान में कहा, "एप्पल का सीईओ बनना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य रहा है।" साथ ही उन्होंने टर्नस की प्रशंसा करते हुए उन्हें एक शानदार इंजीनियर, एक इनोवेटर और ईमानदारी के साथ नेतृत्व करने वाला व्यक्ति बताया।

टर्नस (50) ने 2001 में एप्पल की उत्पाद डिजाइन टीम में काम शुरू किया और धीरे-धीरे पदोन्नति पाते हुए 2021 में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बन गए।

उन्होंने एप्पल के पूरे प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में हार्डवेयर इंजीनियरिंग की देखरेख की है और आईपैड, एयरपॉड्स और आईफोन और मैक की कई पीढ़ियों के विकास में केंद्रीय भूमिका निभाई है।

हाल ही में, उनकी टीम ने अल्ट्राथिन आईफोन एयर और नया मैकबुक नियो लॉन्च किया।

टेर्नस ने कहा, "एप्पल के मिशन को आगे बढ़ाने का यह अवसर पाकर मैं अत्यंत आभारी हूं।" उन्होंने यह भी कहा कि इस भूमिका को निभाने पर उन्हें गर्व महसूस हो रहा है।

इसके अलावा, कुक के नेतृत्व में, एप्पल का बाजार पूंजीकरण लगभग 350 बिलियन डॉलर से बढ़कर 4 ट्रिलियन डॉलर हो गया, जबकि वार्षिक राजस्व लगभग चार गुना बढ़कर 416 बिलियन डॉलर से अधिक हो गया।

कंपनी का सर्विस डिपार्टमेंट ही अब सालाना 100 अरब डॉलर से अधिक का राजस्व अर्जित करता है।

इससे पहले, कुक ने पद छोड़ने की अटकलों को खारिज करते हुए ऐसी खबरों को 'अफवाह' बताया था और कंपनी का नेतृत्व करने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई थी। एबीसी न्यूज से बातचीत में कुक ने कहा कि उनकी काम की गति धीमी करने की कोई योजना नहीं है।

जब उनसे उनके पद से पीछे हटने की खबरों के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा, "नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। यह सिर्फ एक अफवाह है।"

--आईएएनएस

 

 

 

 

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