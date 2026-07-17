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अहमदाबाद जा रही इंडिगो फ्लाइट में मिला बम की धमकी वाला नोट, पुलिस ने शुरू की जांच

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Jul 17, 2026, 09:15 AM
अहमदाबाद जा रही इंडिगो फ्लाइट में मिला बम की धमकी वाला नोट, पुलिस ने शुरू की जांच

बेंगलुरु, 17 जुलाई (आईएएनएस)। बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से अहमदाबाद जाने वाली इंडिगो की एक उड़ान में बम की झूठी धमकी मिलने से गुरुवार शाम सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया। विमान के शौचालय में एक हस्तलिखित नोट मिलने के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पुलिस के अनुसार, यह घटना इंडिगो की फ्लाइट 6ई-6423 में हुई, जो गुरुवार शाम 8 बजे अहमदाबाद के लिए रवाना होने वाली थी। उड़ान भरने से लगभग 25 मिनट पहले विमान के आगे वाले शौचालय में एक हस्तलिखित पर्ची मिली, जिस पर लिखा था, "डोंट गो। बॉम्ब है! प्लीज।"

नोट मिलने के तुरंत बाद एयरपोर्ट प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों ने मानक सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू कर दिए। विमान को तुरंत जांच के लिए रोका गया और उसकी गहन तलाशी ली गई।

पूरी तलाशी के दौरान विमान से कोई संदिग्ध वस्तु या विस्फोटक सामग्री बरामद नहीं हुई। जांच के बाद यह स्पष्ट हो गया कि बम की धमकी झूठी थी।

घटना के बाद इंडिगो ने एयरपोर्ट पुलिस में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई। एयरलाइन ने कहा कि इस झूठी धमकी के कारण उड़ान संचालन प्रभावित हुआ और यात्रियों तथा चालक दल की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता उत्पन्न हुई।

एयरलाइन की शिकायत के आधार पर पुलिस ने प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज कर ली है। जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि विमान में यह नोट किसने रखा और इसके पीछे उसका क्या उद्देश्य था।

गौरतलब है कि पिछले महीने भी ऐसी ही एक घटना सामने आई थी। जून में लखनऊ से दिल्ली जाने वाली इंडिगो की एक उड़ान में शौचालय के अंदर टिश्यू पेपर पर "बॉम्ब" लिखा हुआ मिला था। उस समय विमान में करीब 180 यात्री सवार थे।

12 जून को सुबह 10:45 बजे उड़ान भरने वाली उस फ्लाइट को टेकऑफ से पहले ही रोक दिया गया था। सुरक्षा एजेंसियों ने विमान को एप्रन पर खड़ा कर आपातकालीन सुरक्षा प्रक्रिया शुरू की थी। बाद में जांच में वहां भी कोई विस्फोटक नहीं मिला था और धमकी झूठी निकली थी।

--आईएएनएस

डीबीपी