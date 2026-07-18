आधार ऐप ने 4 करोड़ डाउनलोड का आंकड़ा पार किया, डिजिटल सेवाओं के बढ़ते इस्तेमाल से मिली रफ्तार

नई दिल्ली, 18 जुलाई (आईएएनएस)। सरकार-समर्थित आधार ऐप ने 4 करोड़ (40 मिलियन) डाउनलोड का आंकड़ा पार कर लिया है। यह उपलब्धि डिजिटल पहचान (डिजिटल आइडेंटिटी) सेवाओं को तेजी से अपनाए जाने का संकेत देती है। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने शनिवार को बताया कि लाखों भारतीय निवासी इस ऐप के जरिए आधार से जुड़ी जानकारी अपडेट करने, सुरक्षा सेटिंग्स मैनेज करने और अन्य सेवाओं का लाभ उठा रहे हैं।

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मंत्रालय के अनुसार, आधार ऐप अब आधार से जुड़ी कई सेवाओं के लिए वन-स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म बन चुका है, जिसके जरिए घर बैठे पता (एड्रेस) अपडेट करना, मोबाइल नंबर और ईमेल अपडेट करना, बायोमेट्रिक लॉक/अनलॉक करना और ई-आधार डाउनलोड जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं।

ऐप लॉन्च होने के बाद से अब तक इसके माध्यम से 11.65 लाख से अधिक एड्रेस अपडेट किए जा चुके हैं। इससे लोगों को आधार नामांकन (एनरोलमेंट) या अपडेट सेंटर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती और वे घर बैठे अपनी जानकारी अपडेट कर सकते हैं।

इसके अलावा, ऐप के जरिए अब तक करीब 49 लाख मोबाइल नंबर अपडेट किए जा चुके हैं, जिससे उपयोगकर्ता अपने आधार से जुड़े संपर्क विवरण (कॉन्टैक्ट डिटेल्स) को सही और अपडेट रख पा रहे हैं।

1 जुलाई से शुरू हुई ईमेल अपडेट सुविधा के बाद अब तक करीब 12.5 लाख ईमेल आईडी जोड़ी या अपडेट की जा चुकी हैं। सरकार ने बताया कि पहले इस सेवा के लिए 75 रुपए शुल्क लिया जाता था, लेकिन अब 31 दिसंबर 2026 तक आधार ऐप के जरिए यह सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराई गई है।

ऐप में उपलब्ध प्राइवेसी और सिक्योरिटी फीचर्स को भी लोगों ने बड़े पैमाने पर अपनाया है। अब तक 1.91 करोड़ से अधिक बार बायोमेट्रिक लॉक/अनलॉक सुविधा का इस्तेमाल किया गया है। यह फीचर आधार धारकों को अपने बायोमेट्रिक डेटा को तुरंत लॉक या अनलॉक करने की सुविधा देता है, जिससे उसके दुरुपयोग की आशंका कम हो जाती है।

मंत्रालय ने कहा कि आधार ऐप को इस तरह तैयार किया गया है कि आधार नंबर धारक अपनी पहचान को आसानी, सुरक्षित तरीके और प्राइवेसी-फर्स्ट दृष्टिकोण के साथ दिखा, साझा और सत्यापित (वेरिफाई) कर सकें। साथ ही यह डिजिटल इंडिया मिशन के तहत विकसित भारत के लक्ष्य को आगे बढ़ाने और लोगों के जीवन को अधिक आसान बनाने में भी योगदान दे रहा है।

इस महीने की शुरुआत में सरकार ने बताया था कि आधार ऐप में नई सुविधा शुरू होने के पहले दो दिनों के भीतर ही 2.5 लाख से अधिक लोगों ने अपने आधार में ईमेल आईडी अपडेट की थी।

यूनीक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (यूआईडीएआई) ने अब आधार धारकों को आधार ऐप के जरिए सीधे अपनी ईमेल आईडी जोड़ने या अपडेट करने की सुविधा उपलब्ध करा दी है, जिसके लिए अब किसी आधार एनरोलमेंट या अपडेट सेंटर जाने की जरूरत नहीं है।

--आईएएनएस

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