आईआईएम अहमदाबाद का नेतृत्व निर्माण पर फोकस उसे नई लीडरशिप अकादमी के लिए स्वाभाविक साझेदार बनाता है: परिधि अदाणी

अहमदाबाद, 10 अगस्त (आईएएनएस)। देशभर में लीडर्स को विकसित करने के आईआईएम अहमदाबाद के रिकॉर्ड ने उसे सायरिल अमरचंद मंगलदास के लिए सायरिल श्रोफ-आईआईएमए जीसी लीडरशिप अकादमी की स्थापना में स्वाभाविक साझेदार बना दिया है। यह बयान प्रतिष्ठित लॉ फर्म में पार्टनर और गुजरात प्रमुख परिधि अदाणी ने सोमवार को दिया।

Read More

परिधि अदाणी ने कहा कि यह सहयोग विशेष रूप से महत्वपूर्ण था, क्योंकि आईआईएम अहमदाबाद ने पारंपरिक कानूनी शिक्षा से आगे बढ़कर अर्थव्यवस्था और उद्यमों में कानून तथा वकीलों की व्यापक भूमिका का अध्ययन किया है।

उन्होंने आईएएनएस से कहा, “मुझे लगता है कि आईआईएम अहमदाबाद का चुनाव स्वाभाविक था। यह ऐसा संस्थान है जो संस्थान निर्माण और देश के इतने सारे लीडर्स को विकसित करने के लिए जाना जाता है और हम इस बात से हैरान थे कि उन्होंने इस विचार को कितनी खुले दिल से स्वीकार किया।”

परिधि अदाणी ने कहा, “जिन निदेशक और प्रोफेसरों के साथ हम पिछले कुछ महीनों से सहयोग कर रहे हैं, उन्होंने इस पहल के लिए अपना समय, ऊर्जा, प्रयास और दृष्टिकोण पूरी प्रतिबद्धता के साथ दिया है।”

उनके अनुसार, अकादमी उन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करेगी जिनसे कानूनी पेशेवरों का लॉ स्कूल या पारंपरिक कानूनी प्रैक्टिस में नियमित रूप से सामना नहीं होता। इनमें नीति और प्रौद्योगिकी का मेल, मानव व्यवहार तथा व्यवसायों और व्यापक अर्थव्यवस्था से जुड़े अन्य सिद्धांत शामिल हैं।

लॉ फर्म सायरिल अमरचंद मंगलदास के मैनेजिंग पार्टनर सायरिल श्रोफ और भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद ने संयुक्त रूप से सायरिल श्रोफ-आईआईएमए जीसी लीडरशिप अकादमी की स्थापना की है। इसका उद्देश्य आधुनिक दौर के जनरल काउंसल के लिए तैयारी करना है, जिन्हें पारंपरिक कानूनी सलाह देने की भूमिका से आगे बढ़कर आधुनिक उद्यमों के विभिन्न प्रबंधकीय पहलुओं की जिम्मेदारी संभालनी होती है।

आधिकारिक बयान के अनुसार, इस अकादमी की स्थापना सायरिल श्रोफ और श्रोफ परिवार की व्यक्तिगत परोपकारी प्रतिबद्धता के माध्यम से की गई है।

--आईएएनएस

एबीएस