उत्तरकाशी में ऑपरेशन प्रहार, कार से 5 पेटी अवैध शराब बरामद

उत्तरकाशी: चारधाम यात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने और अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से उत्तरकाशी पुलिस का सघन चेकिंग अभियान लगातार जारी है। पुलिस अधीक्षक कमलेश उपाध्याय के निर्देशन में चलाए जा रहे “ऑपरेशन प्रहार” के तहत जनपद भर में संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों तथा अवैध नशे और मादक पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध विशेष अभियान संचालित किया जा रहा है।

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इसी क्रम में पुलिस उपाधीक्षक बड़कोट चंचल शर्मा के पर्यवेक्षण तथा प्रभारी निरीक्षक बड़कोट सुभाष चन्द्र के नेतृत्व में कोतवाली बड़कोट पुलिस द्वारा मंगलवार देर रात यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर रानाचट्टी स्थित जर्जर गाड़ के पास वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान पुलिस टीम ने एक ऑल्टो कार संख्या यूके07यू-3634 को रोककर उसकी तलाशी ली।

तलाशी के दौरान वाहन से पांच पेटी अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की गई। पुलिस ने वाहन चालक गुरूदेव सिंह रावत (38) को मौके से गिरफ्तार कर लिया। बरामद शराब सोलमेट ब्लू व्हिस्की ब्रांड की बताई गई है, जिसका अवैध रूप से परिवहन किया जा रहा था।

पुलिस के अनुसार बरामदगी और गिरफ्तारी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध कोतवाली बड़कोट में धारा 60/72 आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले में अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।

पुलिस अधीक्षक ने कहा कि चारधाम यात्रा के दौरान सुरक्षा, कानून व्यवस्था तथा नशा तस्करी पर प्रभावी नियंत्रण बनाए रखने के लिए जनपद में चेकिंग अभियान लगातार जारी रहेगा। पुलिस द्वारा यात्रा मार्गों और संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखी जा रही है।

कार्रवाई करने वाली पुलिस टीम में अपर उपनिरीक्षक पवन बड़ोनी, कांस्टेबल गौरव रावत तथा कांस्टेबल