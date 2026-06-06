ऋषिकेश श्यामपुर फायरिंग केस में आरोपी गिरफ्तार, अवैध पिस्टल बरामद

ऋषिकेश: नगर कोतवाली क्षेत्र के श्यामपुर में बीती गुरुवार रात हुई फायरिंग की घटना में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से अवैध पिस्टल, कारतूस व बाइक बरामद कर उसे जेल भेज दिया गया है।

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पुलिस के मुताबिक बीती गुरुवार को भट्टोवाला, श्यामपुर क्षेत्र में सड़क किनारे शराब पी रहे तीन युवकों को स्थानीय लोगों द्वारा रोकने पर विवाद उत्पन्न हो गया था। इसके बाद उक्त युवक पुनः अवैध हथियारों से लैस होकर घटनास्थल पर पहुंचे तथा जान से मारने की नीयत से स्थानीय लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसमें जसपाल रावत एवं मनीष व्यास उर्फ नरेश व्यास गोली लगने से घायल हो गए। घटना के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल उत्पन्न हो गया।

सूचना मिलते ही श्यामपुर चौकी प्रभारी सुमित चौधरी मय टीम के मौके पर पहुंचे और स्थानीय लोगों की मदद से एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जबकि उसके दो साथी मौके से भागने में कामयाब रहे। पूछताछ में पकड़े गए आरोपी ने अपना नाम वसीम अख्तर पुत्र महफूज आलम निवासी इस्लामपुर, थाना नानपुर, जिला सीतामढ़ी, बिहार बताया। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त अवैध पिस्टल, मैगजीन, तीन जिंदा कारतूस एवं एक खोखा कारतूस बरामद किया गया। पुलिस घटना में शामिल अन्य फरार अभियुक्तों आमिर एवं अनवर की गिरफ्तारी में जुटी है।