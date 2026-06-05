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ऋषिकेश में पर्यावरण दिवस पर एनसीसी कैडेट्स ने किया पौधारोपण

भरत मंदिर इंटर कॉलेज में एनसीसी कैडेट्स ने लगाए फलदार और औषधीय पौधे
ThehawkT
Thehawk·
🏷 ऋषिकेश
Jun 05, 2026, 09:48 AM

ऋषिकेश:  पर्यावरण दिवस के अवसर पर भरत मंदिर इंटर कॉलेज में एनसीसी कैडेट्स ने पौधारोपण किया। इस दौरान प्रदूषण मुक्त वातावरण बनाने का संकल्प भी लिया गया।

शुक्रवार को भरत मंदिर इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य यमुना प्रसाद त्रिपाठी के नेतृत्व में एनसीसी कैडेट्स ने  पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया। प्रधानाचार्य त्रिपाठी ने बताया कि प्रत्येक व्यक्ति को आज पर्यावरण दिवस से शुरू करके निरंतर बरसात के मौसम में पौधारोपण करना चाहिए और जितना हो सके अधिक से अधिक पौधारोपण करके पर्यावरण को शुद्ध बनाने में सहयोग देना चाहिए क्योंकि वर्तमान समय में पर्यावरण प्रदूषण के कारण वातावरण में गर्मी बहुत अधिक बढ़ रही है जिससे मौसम प्रतिकूल होते जा रहे हैं।

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इस दौरान सीनियर एनसीसी ऑफिसर लेफ्टिनेंट लखविंदर सिंह ने बताया कि विश्व पर्यावरण दिवस पर एनसीसी कैडेट्स के द्वारा आम,अमरूद,अमलतास,आंवला, नीम,अर्जुन, शहतूत,जामुन आदि के पौधों का रोपण किया गया। जिससे आने वाली पीढ़ी को शुद्ध ऑक्सीजन के साथ-साथ रसदार फल भी मिल सके और औषधीय वृक्ष नाम अनेक रोगों में लाभकारी साबित होते है।

जूनियर विंग एनसीसी अधिकारी विकास नेगी ने बताया कि ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए पौधारोपण करना ही एकमात्र उपाय है इसके अतिरिक्त कोई दूसरा उपाय नहीं है जो वातावरण क्या संतुलन को ठीक कर सके।

इस अवसर पर वरिष्ठ प्रवक्ता रंजन अंथवाल, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी सुमित्रा मेहर,  किशोर कुमार, हरमा बिष्ट,सोहन सिंह, किशन थापा आदि उपस्थित थे।

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