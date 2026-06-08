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ऋषिकेश में मुठभेड़ के बाद दो बदमाशों को किया गिरफ्तार, दोनों के पैर में लगी गोली

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷 ऋषिकेश
Jun 08, 2026, 06:08 AM
ऋषिकेश में मुठभेड़ के बाद दो बदमाशों को किया गिरफ्तार, दोनों के पैर में लगी गोली

 

देहरादून, 8 जून (आईएएनएस)। उत्तराखंड में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे 'ऑपरेशन प्रहार' के तहत ऋषिकेश क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में पुलिस की जवाबी कार्रवाई के दौरान दो बदमाशों के पैरों में गोली लगने से घायल हो गए। घायल बदमाशों को गिरफ्तार कर इलाज के लिए राजकीय चिकित्सालय भेजा गया।

चेकिंग के दौरान पुलिस द्वारा मुंह पर कपड़ा लपेटे मोटरसाइकिल पर सवार बदमाशों को रोकने का प्रयास किया था। पुलिस चेकिंग पर न रुककर बदमाशों द्वारा बैरियर को टक्कर मारकर श्यामपुर की ओर फरार हो रहे थे। पीछा करने पर बदमाशों द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की गई। इसके बाद पुलिस द्वारा आत्मरक्षा में की गयी फायरिंग में दोनों बदमाशो के पैर में गोली लगने से घायल हो कर गिर पड़े।

पुलिस ने तुरंत दोनों को दबोच लिया। बदमाशों के कब्जे से 2 तमंचे, जिंदा कारतूस एवं वारदात में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद हुई है। फिलहाल घायल बदमाशों को उपचार के लिए राजकीय चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। मौके पर उच्च अधिकारियों द्वारा घटनास्थल व चिकित्सालय में पहुंच कर घटना की जानकारी ली। दोनों बदमाश कुछ दिन पूर्व ऋषिकेश में हुई फायरिंग की घटना में वांछित थे। आरोपियों ने दो व्यक्तियों पर फायरिंग कर घायल कर दिया था।

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इसके पहले देहरादून में गुरुवार तड़के पुलिस और राजस्थान के बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई थी। पुलिस पर फायरिंग करने के बाद बदमाशों ने भागने की कोशिश की, लेकिन जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में गोली लग गई। पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। बदमाश नयागांव क्षेत्र में पुलिस बैरियर तोड़कर भाग रहे थे। पुलिस ने उनका पीछा किया, जिसके बाद मुठभेड़ हुई। इस दौरान बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग की।

जवाबी कार्रवाई में एक आरोपी घायल हो गया, जबकि दूसरे को भी मौके से दबोच लिया गया था। आरोपियों के कब्जे से दो तमंचे और कारतूस बरामद किए हैं। घायल आरोपी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान रिंकू मीणा (30) निवासी जिला दौसा (राजस्थान) तथा विनोद कुमार मीणा (32) निवासी जिला करौली (राजस्थान) के रूप में हुई थी।

--आईएएनएस

ओपी/पीएम

 

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