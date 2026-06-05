श्यामपुर में रेस्टोरेंट से अवैध शराब बरामद, दो गिरफ्तार

ऋषिकेश। नशे व शराब की अवैध बिक्री का गढ़ बनता जा रहा श्यामपुर चौकी क्षेत्र के एक रेस्टोरेंट पर आबकारी विभाग की टीम ने छापेमारी कर बड़ी मात्रा में अंग्रेजी व देसी शराब बरामद कर दो लोगों को गिरफ्तार किया है।

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मिली जानकारी के मुताबिक बीते गुरुवार की रात एक गुप्त सूचना पर आबकारी विभाग की टीम ने नगर कोतवाली ऋषिकेश में श्यामपुर पुलिस चौकी क्षेत्र स्थित फूड प्लाजा रेस्टोरेंट में छापेमारी की। रेस्टोरेंट की तलाशी लेने पर 50 पव्वे अंग्रेजी शराब , 40 पाउच माल्टा देशी शराब एवं 22 केन बियर की बरामद की गई। मौके से रेस्टोरेंट संचालक आयुष रावत एवं अजय छेत्री को गिरफ्तार कर लिया गया। पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है।

बड़ी हैरानी की बात है कि इस रेस्टोरेंट के पास ही पुलिस चौकी भी है लेकिन किसी को भी इसकी भनक तक नहीं। वैसे पुलिस चौकी के नजदीक इस तरह से सरेआम रेस्टोरेंट में अवैध शराब की बिक्री कई तरह के सवाल भी खड़े करती है।