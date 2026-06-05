हरिद्वार में युवक को बांधकर मारपीट का वीडियो वायरल, दो आरोपी हिरासत में

हरिद्वार: सोशल मीडिया पर वायरल हुए हाथ बांध कर युवक के साथ मारपीट के एक वीडियो का संज्ञान लेते हुए हरिद्वार पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को हिरासत में लिया है। पुलिस की छानबीन में यह मामला रोड़ी बेल वाला पार्किंग का निकला। पार्किंग पर काम करने वाले युवकों ने युवक को हाथ बांधकर डंडे से मारपीट करने का वीडियो किसी ने बना कर उसे वायरल कर दिया था। मारपीट करने के मामले में दोनों व्यक्तियों के खिलाफ शांति व्यवस्था भंग करने की कार्रवाई की गई है, जबकि पार्किंग संचालक पर कर्मचारियों का सत्यापन न कराने के कारण पुलिस एक्ट के तहत चालान किया गया है।

पुलिस के अनुसार वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार के निर्देश पर चलाए जा रहे “ऑपरेशन प्रहार” के तहत कानून एवं शांति व्यवस्था भंग करने वाले तत्वों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में 3 जून 2026 को सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें कुछ लोग एक युवक के हाथ बांधकर उसके साथ मारपीट करते हुए दिखाई दे रहे थे।

वीडियो सामने आते ही पुलिस ने तत्काल संज्ञान लेते हुए मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। जांच में पता चला कि वीडियो में दिखाई दे रहे दोनों आरोपी रोड़ीबेलवाला क्षेत्र स्थित एक पार्किंग में कार्यरत हैं। किसी विवाद के चलते उन्होंने युवक के साथ मारपीट की थी।

पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी नूतन पुत्र चंद्रपाल सिंह निवासी ग्राम बिलाई, थाना हलदौर, जनपद बिजनौर (उत्तर प्रदेश) तथा रोबिन पुत्र संजय कुमार निवासी ग्राम मुडदाना, थाना मंगलौर, जनपद हरिद्वार को हिरासत में लेकर उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की।

इसके अलावा पार्किंग संचालक द्वारा कर्मचारियों का पुलिस सत्यापन न कराए जाने पर उसके खिलाफ भी पुलिस एक्ट के तहत चालान किया गया।

हरिद्वार पुलिस ने स्पष्ट किया है कि सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली घटनाओं पर लगातार नजर रखी जा रही है और किसी को भी कानून हाथ में लेने का अधिकार नही कानून का उल्लंघन करने वालों खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।