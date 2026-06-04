स्थानीय

हरिद्वार में वाहन चोर गिरफ्तार, पुलिस ने पांच चोरी की स्प्लेंडर बाइक बरामद कीं

ऑपरेशन प्रहार के तहत रानीपुर पुलिस की कार्रवाई, आरोपी पर पहले से 21 मुकदमे दर्ज
Himanshu DwivediH
Himanshu Dwivedi·
🏷 हरिद्वार
Jun 04, 2026, 06:33 AM
हरिद्वार: कोतवाली रानीपुर पर 1 जून को  वादी राहुल पुत्र रमेश चन्द निवासी ग्राम जमालपुर खुर्द  रानीपुर हरिद्वार द्वारा ऑनलाईन E-FIR के माध्यम से सूचना दी कि गत  26  मई को उनकी मो0सा0 स्पलेण्डर  को सूर्यांश पैकेजिंग फैक्ट्री औ0क्षै0से अज्ञात चोरो द्वारा चोरी कर ले गये है, तथा  02  जून 2026 को वादी आकाश पुत्र ददनराम निवासी महादेव पुरम फेस 2 थाना सिडकुल हरिद्वार तथा वादी कामरान पुत्र ईनाम निवासी मौहल्ला कोटरवान थाना ज्वालापुर हरिद्वार के द्वारा ऑनलाईन E-FIR के माध्यम से सूचना दी कि 20 मई  तथा 24 मई.2026 को मो0सा0 स्पलेण्डर क्रमश- नं0 UK08AS-5326 व UK07BU4450 को स्वर्ण जयन्ती पार्क के गेट से अज्ञात चोरो द्वारा चोरी कर ले गये है उक्त सम्बन्ध में थाना रानीपुर पर तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया ।
 
   वर्तमान में पुलिस मुख्यालय से चलाये जा रहे *ऑपरेशन प्रहार* के अन्तर्गत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के आदेशानुसार प्रभारी निरीक्षक कोतवाली रानीपुर के नेतृत्व में पुलिस टीमो द्वारा उक्त घटना की सुरागरसी, पतारसी कर विभिन्न सीसीटीवी कैमरो का अध्ययन करते हुये । 02. जून.2026 की रात्रि को ही दौराने चैकिंग औधोगिक क्षेत्र चौराहा से 01आरोपी 1- विकास कुमार पुत्र विजयपाल निवासी ग्राम झबरपुर थाना पुरकाजी जिला मु0न0उ0प्र0 हाल पता रावली महदूद थाना सिडकुल हरिद्वार को धर दबोचकर आरोपी के कब्जे से व निशादेही पर चोरी की गयी 04 उपरोक्त मोटर साईकिल बरामदगी की गयी। 
जिसके द्वारा पूछताछ में बताया गया कि मेरे द्वारा पंतजली थाना बहादराबाद क्षेत्र से भी एक मो0सा0 बरामद चोरी की गयी उक्त के सम्बन्ध में थाना बहादराबाद से पता किया गया तो मु0अ0सं0-139/2026 पंजीकृत है पुलिस ने आरोपी के विरूद्ध  सुसंगत धाराओ की वृद्धि कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। 
आरोपित उपरोक्त के विरुद्व पूर्व में वाहन चोरी के 21 अभियोग पंजीकृत है ।  आरोपी  विकास कुमार पुत्र विजयपाल निवासी ग्राम झबरपुर थाना पुरकाजी जिला मु0न0उ0प्र0 हाल पता रावली महदूद थाना सिडकुल हरिद्वार को गिरफ्तार किया और पूछताछ में उसके पास चार मोटरसाइकिल स्प्लेंडर बरामद दौरानी चेकिंग रानीपुर कोतवाली प्रभारी मनोहर सिंह भंडारी के नेतृत्व में टीम में सफलता हासिल की।
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