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सिडकुल में सड़क पर हुड़दंग करना पड़ा भारी, पुलिस ने दो युवकों को हिरासत में लिया

सड़क पर हंगामा और हो-हल्ला करने पर पुलिस ने धारा 170 BNSS में की कार्रवाई
ThehawkT
Thehawk·
🏷 हरिद्वार
Jun 03, 2026, 09:28 AM
हरिद्वार: सिडकुल क्षेत्र में मंगलवार कोकुछ व्यक्ति रास्ते सड़क पर सरेआम  हो हल्ला व हुड़दंग बाजी कर रहे थे जिससे आने जाने वाले लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था कुछ लोगों द्वारा उक्त व्यक्तियों का विरोध भी किया जा रहा था
 
राहगीरों में आमजन में काफी रोश व्याप्त था सूचना पर मौके पर पहुंचकर पुलिस कर्मचारियों द्वारा उनको काफी समझाया बुझाया गया किंतु नहीं माने, जिस कारण शांति व्यवस्था के दृष्टिगत आरोपियों को धारा 170 BNSS के तहत हिरासत में लेकर विधिक कार्यवाही की जा रही है
 
।आरोपी नितेशपाल पुत्र वेद प्रकाश निवासी मोईदीनपुर थाना परतापुर जिला मेरठ उत्तर प्रदेश। ⁠कोशेंदर पुत्र महेंद्र सिंह निवासी ग्राम रोहटा थाना रोहटा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश बिजनौर उत्तर प्रदेश उम्र 32 वर्ष।पर चालानी कार्रवाई की गई। 
 
 
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