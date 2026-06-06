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देहरादून: आर्मी कैडेट कॉलेज विंग के 73 कैडेट्स ने पूरी की ट्रेनिंग, दीक्षांत समारोह में मिली जेएनयू की बैचलर डिग्री

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷 देहरादून
Jun 07, 2026, 06:08 AM
देहरादून: आर्मी कैडेट कॉलेज विंग के 73 कैडेट्स ने पूरी की ट्रेनिंग, दीक्षांत समारोह में मिली जेएनयू की बैचलर डिग्री

 

देहरादून, 6 जून (आईएएनएस)। चैटवुड हॉल शनिवार को गर्व और उत्साह के माहौल का साक्षी बना, जब आर्मी कैडेट कॉलेज (एसीसी) विंग के 73 कैडेट्स ने अपनी कठिन अकादमिक और सैन्य प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया। इस उपलब्धि का जश्न भव्य और प्रेरणादायक दीक्षांत समारोह के माध्यम से मनाया गया, जिसमें कैडेट्स के अभिभावक, प्रशिक्षक और विशिष्ट अतिथि शामिल हुए।

 

 

 

 

इंडियन मिलिट्री एकेडमी (आईएमए) के कमांडेंट लेफ्टिनेंट जनरल नागेंद्र सिंह (एवीएसएम, वाईएसएम, एसएम) ने आर्मी कैडेट कॉलेज विंग के 127वें कोर्स के साइंस स्ट्रीम के 32 और ह्यूमैनिटीज़ स्ट्रीम के 42 कैडेट्स को जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी (जेएनयू), नई दिल्ली की बैचलर डिग्री प्रदान की।

 

आर्मी कैडेट कॉलेज भारतीय सेना का एक प्रमुख प्रशिक्षण संस्थान है, जो इंडियन मिलिट्री एकेडमी के लिए फीडर संस्थान के रूप में कार्य करता है। यहां का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम कैडेट्स के शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। प्रत्येक कैडेट स्नातक शिक्षा के साथ-साथ कठोर सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त करता है, ताकि वह भारतीय सेना में कमीशन प्राप्त अधिकारी बनने के लिए आवश्यक गुण विकसित कर सके।

 

यह दीक्षांत समारोह तीन वर्षीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के सफल समापन का प्रतीक रहा। जुलाई 2026 में पासआउट होने वाले कैडेट्स अब प्री-कमीशनिंग ट्रेनिंग के लिए ऑफिसर कैडेट्स के रूप में इंडियन मिलिट्री एकेडमी में शामिल होंगे।

 

अपने दीक्षांत भाषण में लेफ्टिनेंट जनरल नागेंद्र सिंह ने सभी कैडेट्स को कठिन प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने और अपने पेशेवर जीवन के महत्वपूर्ण पड़ाव तक पहुंचने पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि चरित्र, आत्म-अनुशासन, साहस, प्रेरणा, सकारात्मक सोच और पेशेवर क्षमता एक सफल सैन्य अधिकारी के प्रमुख स्तंभ हैं।

 

समारोह के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले कैडेट्स को सम्मानित भी किया गया। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ (सीओएएस) गोल्ड मेडल विंग कैडेट कैप्टन नवीन, सीओएएस सिल्वर मेडल कंपनी कैडेट कैप्टन अवनीश कुमार मिश्रा तथा सीओएएस ब्रॉन्ज़ मेडल विंग कैडेट क्वार्टर मास्टर हर्षराज को प्रदान किया गया।

 

सर्विस सब्जेक्ट्स में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर कमांडेंट का सिल्वर मेडल कंपनी क्वार्टर मास्टर सार्जेंट अमनप्रीत सिंह को दिया गया। वहीं, ह्यूमैनिटीज़ स्ट्रीम में प्रथम स्थान के लिए कंपनी कैडेट कैप्टन अवनीश कुमार मिश्रा और साइंस स्ट्रीम में प्रथम स्थान के लिए विंग कैडेट कैप्टन नवीन को सम्मानित किया गया।

 

इस अवसर पर इंडियन मिलिट्री एकेडमी के कमांडेंट लेफ्टिनेंट जनरल नागेंद्र सिंह ने आर्मी कैडेट कॉलेज की चैंपियन कंपनी बनने पर नुब्रा कंपनी को प्रतिष्ठित 'कमांडेंट बैनर' भी प्रदान किया। यह सम्मान खेल, शारीरिक प्रशिक्षण, कैंप, वाद-विवाद, आंतरिक व्यवस्था, हथियार प्रशिक्षण, अकादमिक प्रदर्शन और सर्विस ट्रेनिंग सहित विभिन्न प्रतियोगिताओं में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली कंपनी को दिया जाता है।

 

समारोह के अंत में कमांडेंट ने आर्मी कैडेट कॉलेज विंग के कमांडर ब्रिगेडियर पीयूष खुराना (एसएम) तथा प्रशिक्षक एवं फैकल्टी टीम की सराहना की, जिन्होंने कैडेट्स को सक्षम सैन्य अधिकारी बनाने के लिए निरंतर मेहनत की।

 

यह समारोह कैडेट्स के परिवर्तनकारी सफर की एक यादगार झलक साबित हुआ। अभिभावक अपने बच्चों की उपलब्धि पर गर्व महसूस कर रहे थे, जबकि प्रशिक्षक उनकी सफलता और प्रगति से संतुष्ट नजर आए। पूरे कार्यक्रम के दौरान भाईचारे, अनुशासन और राष्ट्रसेवा की भावना स्पष्ट रूप से दिखाई दी।

 

--आईएएनएस

 

डीएससी

 

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