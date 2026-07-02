युवा और मध्यम आयु वर्ग के सैन्य अधिकारियों के लिए द्वितीय एससीओ आदान-प्रदान कार्यक्रम का समापन

बीजिंग, 2 जुलाई (आईएएनएस)। युवा और मध्यम आयु वर्ग के सैन्य अधिकारियों के लिए द्वितीय शांगहाई सहयोग संगठन (एससीओ) आदान प्रदान कार्यक्रम का समापन समारोह 1 जुलाई को शांगहाई में आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम एससीओ के ढांचे के भीतर रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में व्यावहारिक सहयोग को लागू करने की दिशा में चीन का एक महत्वपूर्ण कदम था।

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1 जुलाई को, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की 105वीं वर्षगांठ के अवसर पर, एससीओ सदस्य देशों, पर्यवेक्षक देशों और संवाद भागीदारों सहित 16 देशों के युवा और मध्यम आयु वर्ग के सैन्य अधिकारियों और रक्षा अधिकारियों ने एससीओ सचिवालय के प्रतिनिधियों के साथ चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की प्रथम राष्ट्रीय कांग्रेस के स्मारक हॉल का दौरा किया।

यह आदान-प्रदान कार्यक्रम 25 जून से 1 जुलाई तक चला। सैन्य विज्ञान अकादमी, राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय और चीन अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन संस्थान के यूरेशियन अध्ययन संस्थान के विशेषज्ञों ने "शांगहाई भावना का अभ्यास और साझा भविष्य के एससीओ समुदाय का निर्माण", "चार वैश्विक पहल और क्षेत्रीय रक्षा एवं सुरक्षा सहयोग" और "शांगहाई सहयोग संगठन का विकास" जैसे विषयों पर व्याख्यान दिए और चर्चाओं में भाग लिया।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

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