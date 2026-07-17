यूरी आर. फेडकिव मुंबई में नए अमेरिकी कॉन्सल जनरल बने

मुंबई, 17 जुलाई (आईएएनएस)। यूरी आर. फेडकिव भारत के मुंबई में नए अमेरिकी कॉन्सल जनरल (सीजी) नियुक्त हुए हैं। उन्होंने 7 जुलाई, 2026 को अपना पद संभाला।

Read More

मुंबई आने से पहले सीजी फेडकिव ने बर्न, स्विट्जरलैंड में पॉलिटिकल-इकोनॉमिक मामलों के काउंसलर और लंबे समय तक एक्टिंग डिप्टी चीफ ऑफ मिशन के तौर पर काम किया। इस भूमिका में उन्होंने स्विस कॉन्फेडरेशन और लिकटेंस्टीन की रियासत के साथ संबंधों को संभाला।

सीजी फेडकिव की पिछली डिप्लोमैटिक पोस्टिंग में यूक्रेन, पोलैंड, इराक, स्लोवेनिया और जापान में अमेरिकी दूतावास शामिल हैं। वहां उन्होंने राजनीतिक, आर्थिक, कमर्शियल, पॉलिटिकल-मिलिट्री, सहायता, कानून प्रवर्तन, नॉन-प्रोलिफरेशन (हथियारों के प्रसार को रोकने) और विज्ञान व तकनीक से जुड़े मुद्दों पर काम किया।

2021 में सीजी फेडकिव ने कतर में अफगानिस्तान मामलों की यूनिट बनाने में मदद की, जहां उन्होंने मानवाधिकारों, मानवीय मुद्दों और सुरक्षा प्राथमिकताओं पर तालिबान के साथ बातचीत की। उन्होंने लाहौर (पाकिस्तान) में कॉन्सल जनरल, फुकुओका (जापान) में प्रिंसिपल ऑफिसर और चेंगदू (चीन) में कॉन्सल के तौर पर भी काम किया है।

फॉरेन सर्विस में शामिल होने से पहले सीजी फेडकिव ने दक्षिण-पश्चिम जापान में स्थानीय शहर सरकार के लिए काम किया। उनके पास इंटरनेशनल अफेयर्स में दो मास्टर ऑफ आर्ट्स डिग्रियां और ईस्ट एशियन स्टडीज में बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री है। भारत में रहते हुए सीजी फेडकिव क्षेत्रीय नेताओं और स्टेकहोल्डर्स के साथ जुड़ने के लिए उत्सुक हैं ताकि अमेरिकी आर्थिक हितों को आगे बढ़ाया जा सके, अहम सुरक्षा साझेदारियों को मजबूत किया जा सके और यह सुनिश्चित किया जा सके कि द्विपक्षीय सहयोग से अमेरिकी लोगों को ठोस फायदे मिलें। फेडकिव को आउटडोर गतिविधियां पसंद हैं और वे भारत, यहां की संस्कृति और भाषाओं को जानने-समझने के लिए उत्सुक हैं।

बता दें कि अमेरिकी कॉन्सल जनरल किसी दूसरे देश में स्थित अमेरिकी महावाणिज्य दूतावास के प्रमुख होते हैं। ये राजनयिक अधिकारी वीजा, व्यापार, सांस्कृतिक संबंधों के विकास और अपने देश के नागरिकों को सहायता प्रदान करने का कार्य करते हैं।

--आईएएनएस

ओपी/पीएम