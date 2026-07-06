यूनिट 516 के अभिलेखागार जारी: जापानी रासायनिक युद्ध अपराधों के नए पुख्ता सबूत

बीजिंग, 6 जुलाई (आईएएनएस)। चीन का आक्रमण करने वाली जापानी सेना की यूनिट 731 द्वारा किए गए अपराधों के साक्ष्य संग्रहालय ने पहली बार यूनिट 516 के "व्यक्तिगत घोषणापत्र" जारी किए। ये महत्वपूर्ण सैन्य दस्तावेज हैं, जिन्हें हाल के वर्षों में चीनी पक्ष द्वारा अंतरराष्ट्रीय साक्ष्य जुटाने के माध्यम से जापान से एकत्र किया गया है, जो चीन पर आक्रमण के दौरान जापानी सेना द्वारा किए गए रासायनिक युद्ध अपराधों को उजागर करने वाले नए पुख्ता सबूत प्रदान करते हैं।

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चीन के आक्रमण के दौरान उत्तर पूर्वी चीन में तैनात जापानी सेना की रासायनिक प्रभाग, यूनिट 516, जापानी सेना द्वारा चीन में स्थापित एक विशेष रासायनिक युद्ध इकाई थी, जो हेइलोंगच्यांग प्रांत के किकिहार शहर में तैनात थी।

हाल ही में जारी किए गए यूनिट 516 के "व्यक्तिगत घोषणापत्र" कुल 148 पृष्ठों के हैं, जिनमें यूनिट के 108 सदस्यों की व्यक्तिगत जानकारी शामिल है, जिनमें सैन्य आश्रित, तकनीकी अधिकारी, सैन्य चिकित्सक, पशु चिकित्सक और रासायनिक सैनिक शामिल हैं। इनमें उनके सैन्य तबादलों और युद्धोत्तर विमोचन की विस्तृत जानकारी दी गई है।

अभिलेखागार जापानी सेना की जैविक और रासायनिक युद्ध इकाइयों के बीच एक मिलीभगत वाली आपराधिक श्रृंखला का खुलासा करते हैं। कुछ अभिलेखों में सदस्यों द्वारा "गैस" (विषैली गैस) से संबंधित कार्यों में संलग्न होने का उल्लेख है, जो सीधे तौर पर इस बात की पुष्टि करता है कि यूनिट 516 ने रासायनिक हथियारों पर अनुसंधान और क्षेत्र प्रयोग किए।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

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