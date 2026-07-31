यूएनएससी के शुरुआती पोल की रेस में यूएनसीटीएडी की महासचिव रेबेका सबसे आगे

संयुक्त राष्ट्र, 31 जुलाई (आईएएनएस)। डिप्लोमैटिक सूत्रों के अनुसार, संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन (यूएनसीटीएडी) की महासचिव रेबेका ग्रिनस्पैन सुरक्षा परिषद के पहले इनफॉर्मल पोल में आगे रहीं और अगली महासचिव बनीं। वहीं, गुयाना की पूर्व विदेश मंत्री कैरोलिन रोड्रिग्स-बिर्केट रनर-अप रहीं।

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कोस्टा रिका के पूर्व वाइस प्रेसिडेंट और यूएन ट्रेड बॉडी की सेक्रेटरी-जनरल ग्रिनस्पैन को गुरुवार को हुए स्ट्रॉ पोल में दस पॉजिटिव वोट, एक नेगेटिव और चार न्यूट्रल वोट मिले। यह बात 1 फॉर 8 बिलियन (1एफ8बी) नाम के ग्रुप ने बताई है। यह ग्रुप निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव के लिए कैंपेन कर रहा है।

सात उम्मीदवारों में से रोड्रिग्स-बिर्केट नौ पॉजिटिव, दो नेगेटिव और चार न्यूट्रल वोटों के साथ दूसरे नंबर पर रहे।

हालांकि, काउंसिल अध्यक्ष जेनॉन मुकोंगो ने परिणामों को सार्वजनिक करने से इनकार कर दिया, लेकिन राजनयिकों ने समाचार एजेंसियों को मतों की गिनती बता दी। यह गिनती 1एफ8बी द्वारा तैयार की गई थी, जो अनेक नागरिक समाज संगठनों का प्रतिनिधित्व करता है।

काउंसिल एक उम्मीदवार चुनकर जनरल असेंबली को भेजती है और असेंबली आमतौर पर उसी को मंजूरी देती है।

समर्थन जांचने के लिए 15 सदस्यीय काउंसिल में सीक्रेट स्ट्रॉ पोल होते हैं।

स्ट्रॉ पोल तब तक जारी रहेंगे जब तक पांच स्थायी काउंसिल मेंबर्स की आम सहमति से कोई उम्मीदवार सामने नहीं आ जाता, जिसका मतलब है कि अमेरिका, रूस और चीन उम्मीदवार को ब्लॉक नहीं करेंगे।

हालांकि, किसी भी देश की पहचान नहीं हुई है, लेकिन स्ट्रॉ पोल के आखिरी राउंड में पांच स्थायी सदस्यों को कलर-कोडेड बैलेट मिलते हैं ताकि यह पता चल सके कि किन उम्मीदवारों को वीटो का सामना करना पड़ेगा।

बैलेट में हर उम्मीदवार के लिए तीन विकल्प थे: एनकरेज, डिसकरेज और नो ओपिनियन। इन पर काउंसिल मेंबर्स ने टिक किया। ये विकल्प पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल हैं।

यह पता नहीं चला कि ग्रिनस्पैन या रोड्रिग्स-बिर्केट को स्थायी सदस्यों से कोई नेगेटिव वोट मिला था या नहीं, क्योंकि गुरुवार के पोल में उनके लिए अलग बैलेट नहीं थे।

इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के डायरेक्टर-जनरल राफेल ग्रॉसी, जो अर्जेंटीना से हैं, तीसरे नंबर पर रहे और चिली की पूर्व प्रेसिडेंट और यूएन मानवाधिकार उच्चायुक्त मिशेल बैचलेट अगले नंबर पर रहीं।

दोनों ही अमेरिका और रूस के खिलाफ हो गए हैं। ग्रॉसी को दो नकारात्मक वोट मिले। उन्होंने यूक्रेन में जापोरिज्जिया न्यूक्लियर पावर प्लांट पर रूस के हमलों की आलोचना की और ईरान की न्यूक्लियर क्षमता को लेकर अमेरिका से सार्वजनिक रूप से अलग राय रखी है।

बैचलेट को पांच नेगेटिव वोट मिले। उन्होंने ज्यादातर देशों के मानवाधिकार रिकॉर्ड की आलोचना की। रूस, चीन और अमेरिका के साथी इजरायल ने इसका कड़ा जवाब दिया।

अपने देश के समर्थन के बिना चुनाव लड़ रहे सेनेगल के पूर्व राष्ट्रपति मैकी सैल चौथे स्थान पर रहे। वहीं महासभा की पूर्व अध्यक्ष मारिया फर्नांडा एस्पिनोसा को सिर्फ 2 नेगेटिव वोट मिले। आठ देशों ने "कोई राय नहीं" कहा, जिससे उनके पास अब और समर्थन जुटाने की गुंजाइश बन गई है।

ग्रिनस्पान, रोड्रिग्स-बर्केट और एस्पिनोसा को बढ़त मिल सकती है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र के 80 वर्षों में पहली बार किसी महिला को महासचिव बनाने की मांग जोर पकड़ रही है। साथ ही, 1991 में जेवियर पेरेज दे कुएलार के पद छोड़ने के बाद से 35 वर्षों से लैटिन अमेरिकी क्षेत्र से कोई व्यक्ति इस पद पर नहीं आया है।

ओलारा ओतुनु संयुक्त राष्ट्र के पूर्व अवर महासचिव और युगांडा के विदेश मंत्री रहे हैं और एक बार काउंसिल के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। उन्होंने अपनी उम्मीदवारी की घोषणा सिर्फ पिछले हफ्ते की थी और वह आखिरी स्थान पर रहे।

--आईएएनएस

केके/डीकेपी