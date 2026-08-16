'शी चिनफिंग की सांस्कृतिक भावना' का अजरबैजानी भाषा संस्करण अजरबैजानी राष्ट्रीय टेलीविजन पर प्रसारित हुआ

बीजिंग, 16 अगस्त (आईएएनएस)। 14 अगस्त को दोपहर के बाद चाइना मीडिया ग्रुप द्वारा अनुवादित पहले अजरबैजानी भाषा कार्यक्रम “शी चिनफिंग की सांस्कृतिक भावना” का शुभारंभ और प्रदर्शन बाकू में आयोजित किया गया। कार्यक्रम का प्रसारण बाद में अजरबैजान राष्ट्रीय टेलीविजन और प्रसारण कंपनी के कल्चर चैनल और अजरबैजान के एआरबी24 टेलीविजन पर किया गया।

इस कार्यक्रम में चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग की संस्कृति के संरक्षण और विकास के प्रति उनकी चिंता की जीवंत कहानियों का चयन किया गया है, जो "एक समृद्ध राष्ट्र अपनी संस्कृति के कारण समृद्ध होता है, और एक मजबूत राष्ट्र अपनी संस्कृति के कारण मजबूत होता है" के उनके गहन विचारों के साथ-साथ सांस्कृतिक विरासत और ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक परंपराओं के निरंतरता के प्रति उनके गहरे स्नेह को दर्शाती है। यह कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों को शी चिनफिंग के सांस्कृतिक विचारों के मूल तत्व और राष्ट्रपति शी चिनफिंग के शासन दर्शन की गहन सांस्कृतिक नींव की व्याख्या करता है।

अजरबैजान स्थित चीनी राजदूत लू मेई ने भाषण देते हुए कहा कि हाल के वर्षों में राष्ट्रपति शी चिनफिंग और राष्ट्रपति इल्हाम हेदर ओग्लू अलीयेव के रणनीतिक मार्गदर्शन में, चीन-अजरबैजान संबंधों व्यापक और तीव्र सुधार हुआ है और सर्वांगीण रणनीतिक साझेदारी संबंध के इतिहास के अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। अजरबैजान में 'शी चिनफिंग की सांस्कृतिक भावना' का प्रसारण न केवल चीन और अज़रबैजान के बीच मीडिया सहयोग में एक नए चरण का प्रतीक है, बल्कि अज़रबैजानी दर्शकों को शी चिनफिंग के सांस्कृतिक विचारों के मूल तत्व को गहराई से समझने और उनकी शासन शैली में निहित समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को आत्मसात करने में भी मदद करता है।

(साभार---चाइना मीडिया ग्रुप ,पेइचिंग)

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