वियतनाम सरकार ने नाव हादसे की विस्तृत जांच के दिए आदेश, घटना में 15 भारतीयों की मौत

हनोई, 12 जुलाई (आईएएनएस)। वियतनाम के प्रधानमंत्री ले मिन्ह हंग ने फु क्वोक आइलैंड के पास स्पीडबोट पलटने की घटना की पूरी जांच के आदेश दिए हैं। इस हादसे में 15 भारतीय टूरिस्ट की मौत हो गई थी। साथ ही, उन्होंने भरोसा दिलाया है कि इस हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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स्थानीय मीडिया आउटलेट तुओई ट्रे न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक, घटना के बाद जारी एक आधिकारिक मैसेज में प्रधानमंत्री क्वोक ने मारे गए लोगों के परिवारों के प्रति अपनी संवेदना जताई और मंत्रालयों, सरकारी एजेंसियों और स्थानीय अधिकारियों को सभी मौजूद मेडिकल रिसोर्स, दवाइयां और इमरजेंसी मदद पहुंचाने का निर्देश दिया।

अधिकारियों के अनुसार, रजिस्ट्रेशन नंबर एजी-26751 वाली स्पीडबोट, 32 भारतीय टूरिस्ट, तीन क्रू मेंबर और एक वियतनामी टूर गाइड को मई रुट नगोई आइलेट से एन थोई इंटरनेशनल पोर्ट ले जा रही थी, जब दोपहर करीब 1 बजे तेज हवाओं के कारण यह किनारे से करीब 400 मीटर दूर पलट गई।

बचाव दल ने तुरंत ऑपरेशन शुरू किया और दोपहर 3:30 बजे तक, उन्होंने जहाज पर सवार सभी 36 लोगों को रेस्क्यू किया। उनमें से 21 लोग जिंदा बचे थे, जबकि हादसे में 15 भारतीय पर्यटकों की मौत की पुष्टि हुई।

एन गियांग प्रांत के अधिकारियों के अनुसार, बरामद की गई पांच लाशों को किएन गियांग जनरल हॉस्पिटल में रखा गया है, जबकि बाकी 10 को हो ची मिन्ह सिटी के चो रे हॉस्पिटल में ट्रांसफर कर दिया गया है। अधिकारी पहचान और दूसरी जरूरी प्रक्रियाएं पूरी कर रहे हैं।

स्थानीय मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, प्रधानमंत्री ने एन गियांग प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन को घायलों के इलाज के लिए सभी मौजूद स्वास्थ्य सुविधाओं और इमरजेंसी रिसोर्स को जुटाने, मरने वालों के परिवारों को हर मुमकिन मदद देने और हादसे के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, दोनों कारणों की पूरी जांच करने का निर्देश दिया, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके।

हादसे के बाद जारी किए गए निर्देशों के तहत, कंस्ट्रक्शन मिनिस्ट्री को एक्सीडेंट वाली जगह के साथ-साथ ऐसे ही ऑपरेशनल हालात वाले दूसरे इलाकों में इनलैंड वॉटरवे ट्रांसपोर्ट सेफ्टी की डिटेल्ड जांच करने के लिए कहा गया है।

मंत्रालय को पैसेंजर बोट सर्विस की निगरानी और कड़ी करने और जहाजों, जान बचाने वाले इक्विपमेंट और लाइसेंस्ड ऑपरेटर से जुड़े सभी मौजूदा सुरक्षा नियमों के पालन की समीक्षा करने का भी निर्देश दिया गया है।

विदेश मंत्रालय को वियतनाम में भारतीय दूतावास के साथ मिलकर काम करने का निर्देश दिया गया है ताकि काउंसलर मदद मिल सके और दुर्घटना से प्रभावित भारतीय नागरिकों से जुड़े सभी मामलों को सुलझाया जा सके।

इस बीच, राज्य के अधिकारियों ने फु क्वोक आइलैंड के आसपास टूरिस्ट बोट सर्विस चलाने वाले व्यवसाय की पूरी जांच का भी आदेश दिया है।

अधिकारियों ने कहा कि जांच के दौरान सुरक्षा नियमों या ऑपरेशनल नियमों का कोई भी उल्लंघन पाए जाने पर कानून के मुताबिक सख्ती से निपटा जाएगा।

--आईएएनएस

केके/पीएम