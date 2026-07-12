वियतनाम नाव हादसा: फंसे हुए सभी तेलुगु पर्यटक सुरक्षित, रविवार रात हैदराबाद पहुंचेंगे

अमरावती, 12 जुलाई (आईएएनएस)। वियतनाम के फु क्वोक द्वीप के पास हुए भीषण नाव हादसे के बाद वहां फंसे सभी तेलुगु पर्यटक सुरक्षित हैं और रविवार रात हैदराबाद पहुंचेंगे। आंध्र प्रदेश सरकार ने रविवार को इसकी जानकारी दी।

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सरकार की ओर से जारी बयान के मुताबिक, सभी पर्यटक सुरक्षित रूप से हनोई के नोई बाई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पहुंच चुके हैं। वे स्थानीय समयानुसार शाम 7:05 बजे वियतनाम एयरलाइंस की उड़ान से रवाना होंगे और भारतीय समयानुसार रात करीब 10 बजे हैदराबाद पहुंचने की उम्मीद है।

आंध्र प्रदेश सरकार ने बताया कि वियतनाम स्थित भारतीय दूतावास, आंध्र प्रदेश सरकार और नई दिल्ली स्थित आंध्र प्रदेश भवन पर्यटकों को चौबीसों घंटे कांसुलर, लॉजिस्टिक और स्वदेश वापसी से जुड़ी हर संभव सहायता उपलब्ध करा रहे हैं।

शनिवार को फु क्वोक द्वीप के पास हुए इस हादसे में भारत के 15 पर्यटकों की मौत हो गई थी। मृतकों में आंध्र प्रदेश के तीन लोग भी शामिल हैं। यह यात्रा एक मोबाइल फोन कंपनी द्वारा भारत में अपने मोबाइल वितरकों और उनके परिवारों के लिए आयोजित की गई थी।

बताया गया कि पर्यटकों को लेकर जा रही नाव में कुल 32 लोग सवार थे। हादसे में 15 लोगों की जान चली गई, जबकि आंध्र प्रदेश का एक पर्यटक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल की पहचान गेले किशोर के रूप में हुई है और उसका वियतनाम के एक सरकारी अस्पताल में इलाज चल रहा है। अधिकारियों के अनुसार, उसकी स्वास्थ्य स्थिति में धीरे-धीरे सुधार हो रहा है।

इस बीच, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने रविवार को अधिकारियों के साथ बैठक कर राहत एवं सहायता कार्यों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि सभी प्रभावितों और पीड़ित परिवारों को जल्द से जल्द उनके गृह नगरों तक पहुंचाने की व्यवस्था की जाए।

उधर, वियतनाम स्थित भारतीय दूतावास ने बताया कि हादसे में जान गंवाने वाले 15 भारतीयों के पार्थिव शरीर रविवार शाम तक हो ची मिन्ह सिटी पहुंचाए जा रहे हैं। वहां आवश्यक कानूनी और प्रशासनिक औपचारिकताएं पूरी होने के बाद पार्थिव शरीरों को जल्द से जल्द भारत भेजा जाएगा।

दूतावास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी बयान में कहा कि भारतीय दूतावास और वाणिज्य दूतावास की टीमें वियतनामी अधिकारियों के साथ लगातार समन्वय बनाए हुए हैं। वियतनाम प्रशासन ने पार्थिव शरीरों को शीघ्र भारत भेजने के लिए हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया है।

--आईएएनएस

डीएससी