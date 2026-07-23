विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कुलुबायेव से की मुलाकात, भारत-किर्गिस्तान संबंधों को मजबूत करने पर हुई चर्चा

बिश्केक, 23 जुलाई (आईएएनएस)। विदेश राज्य मंत्री (एमओएस) कीर्ति वर्धन सिंह ने गुरुवार को किर्गिस्तान के चोलपोन अता शहर में शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के विदेश मंत्रियों की परिषद की बैठक के दौरान किर्गिस्तान के विदेश मंत्री जीनबेक कुलुबायेव से मुलाकात की।

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बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने भारत-किर्गिस्तान साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा की और दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की।

मुलाकात के बाद कीर्ति वर्धन सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्‍स' पर पोस्ट कर लिखा, "किर्गिस्तान के चोलपोन अता में एससीओ विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान किर्गिस्तान गणराज्य के विदेश मंत्री जीनबेक कुलुबायेव से मिलकर खुशी हुई। हमने अपनी द्विपक्षीय साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा की और प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने के रास्तों पर चर्चा की। भारत-किर्गिस्तान रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की अपनी साझा प्रतिबद्धता को दोहराया।"

सिंह बुधवार को एससीओ विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए बिश्केक पहुंचे थे। बिश्केक पहुंचने के बाद उन्होंने कहा था कि वह क्षेत्रीय और वैश्विक महत्व के मुद्दों पर 'सार्थक चर्चा' और एससीओ के भीतर सहयोग को आगे बढ़ाने की उम्मीद कर रहे हैं।

चोलपोन-अता में हुई बैठक के दौरान विदेश मंत्री एससीओ सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों में हुई प्रगति की समीक्षा करेंगे और क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान करेंगे।

विदेश मंत्रालय (एमईए) ने एक बयान में कहा, "एससीओ विदेश मंत्रियों की परिषद की बैठक 31 अगस्त से एक सितंबर 2026 को बिश्केक में होने वाले एससीओ शिखर सम्मेलन की तैयारी के तौर पर आयोजित की जा रही है। विदेश मंत्री एससीओ सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों में हुई प्रगति की समीक्षा करेंगे और क्षेत्रीय व अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। वे उन दस्तावेजों और फैसलों को अंतिम रूप देने की दिशा में काम करेंगे, जिन्हें बिश्केक शिखर सम्मेलन में राष्ट्राध्यक्षों द्वारा मंजूरी दी जाएगी।"

सिंह बैठक के दौरान एससीओ के सदस्य देशों के अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। किर्गिस्तान 2025-2026 के लिए एससीओ की अध्यक्षता कर रहा है। राष्ट्रपति सदर जापारोव ने किर्गिस्तान की एससीओ अध्यक्षता का विषय 'एससीओ के 25 वर्ष: स्थायी शांति, विकास और समृद्धि की ओर साथ मिलकर' रखा है।

--आईएएनएस

एवाई/डीकेपी