बीजिंग, 17 जून (आईएएनएस)। चीनी राज्य परिषद सूचना कार्यालय ने बुधवार की सुबह एक संवाददाता सम्मेलन आयोजित कर यह जानकारी दी कि चीन विश्व एआई सहयोग संगठन की स्थापना के आयोजन में तेजी ला रहा है। चीन इसमें विभिन्न पक्षों की हिस्सेदारी का स्वागत करता है ताकि 'एआई फॉर गुड' बढ़ाया जाए।
परिचय के अनुसार, इस जुलाई में चीन शांगहाई में वर्ष 2026 विश्व एआई महासभा और एआई वैश्विक शासन उच्च स्तरीय सम्मेलन आयोजित करेगा। चीन इस महासभा के मौके का लाभ उठाकर विभिन्न पक्षों के साथ अंतरराष्ट्रीय एआई सहयोग को और मजबूत करने की प्रतीक्षा कर रहा है।