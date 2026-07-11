वर्ष की पहली छमाही में 36.9 करोड़ आवागमन यात्राएं हुईं

बीजिंग, 11 जुलाई (आईएएनएस)। चीन के राष्ट्रीय आव्रजन प्रशासन ने 2026 की पहली छमाही में अपने आव्रजन प्रबंधन कार्य के प्रमुख आंकड़े और उपलब्धियां जारी कीं। इसके मुताबिक सीमा पार यात्रियों की संख्या रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई, विदेशी पर्यटन में तेजी जारी रही और आव्रजन सेवाएं अधिक सुविधाजनक और उपयोगकर्ता के अनुकूल हो गईं।

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वर्ष की पहली छमाही में, देशभर की आव्रजन प्रबंधन एजेंसियों ने कुल 36.9 करोड़ आने-जाने वाले यात्रियों का निरीक्षण किया, जो पिछले साल की समान अवधि से 10.8 प्रतिशत की वृद्धि है, और एक नया रिकॉर्ड है।

चीनी पासपोर्ट धारकों को बिना वीजा के प्रवेश देने वाले देशों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिससे चीनी पासपोर्ट का महत्व बढ़ रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि इस वर्ष की शुरुआत से ही तुर्किए, ब्राजील, सूडान, कंबोडिया और अन्य देशों ने चीनी साधारण पासपोर्ट धारकों के लिए एकतरफा वीजा-मुक्त नीतियों की घोषणा की है।

इसके साथ चीन लगातार अधिकाधिक विदेशियों के लिए एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल बनता जा रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि वर्ष की पहली छमाही में, राष्ट्रीय आव्रजन प्रबंधन एजेंसियों ने विदेशियों को 9.91 लाख वीजा और परमिट जारी किए और 2.29 करोड़ विदेशियों ने चीन में प्रवेश किया, जो पिछले साल की समान अवधि से 20.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

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