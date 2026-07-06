वेनेजुएला में भारत का 'ऑपरेशन अमिस्ताद' पूरा, लोगों ने भारतीय मेडिकल टीम की सराहना की

काराकस, 6 जुलाई (आईएएनएस)। वेनेजुएला में भारत का मानवीय सहायता और आपदा राहत (एचएडीआर) मिशन 'ऑपरेशन अमिस्ताद' सोमवार को पूरा हो गया। इस दौरान भारतीय सेना का फील्ड हॉस्पिटल बंद कर दिया गया। यह अस्पताल 24 जून को आए 7.2 और 7.5 तीव्रता के दो भूकंपों के बाद लोगों की मदद के लिए लगाया गया था। इन भूकंपों में 3,300 से ज्‍यादा लोगों की जान चली गई थी और पूरे देश में भारी तबाही हुई थी।

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काराकास में भारतीय दूतावास ने 'एक्‍स' पर लिखा, "ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत सेना का फील्ड हॉस्पिटल सोमवार दोपहर बंद कर दिया गया। पिछले एक हफ्ते के दौरान यहां काम करने वाली मेडिकल टीम ने अपनी सेवा और समर्पण से वेनेजुएला के लोगों का दिल जीत लिया।"

विदेश मंत्रालय (एमईए) ने भी बताया कि भारतीय सेना के फील्ड हॉस्पिटल ने आपदा के बाद लोगों को समय पर इलाज और मेडिकल मदद उपलब्ध कराई।

एमईए ने 'एक्‍स' पर लिखा, "भारतीय सेना के फील्ड हॉस्पिटल ने वेनेजुएला में काम पूरा कर लिया है। पिछले एक हफ्ते में इस अस्पताल ने कई जरूरतमंदों को समय पर इलाज उपलब्‍ध कराया।"

इलाज कराने वाले कई लोगों और उनके परिवारों ने भारतीय मेडिकल टीम का दिल से धन्यवाद किया। उन्होंने अस्पताल में मिले इलाज और देखभाल की खूब सराहना की।

एमईए ने 'एक्‍स' पर कई वीडियो भी साझा किए, जिनमें लोग भारतीय डॉक्टरों और मेडिकल टीम की तारीफ करते और उनका शुक्रिया अदा करते दिखाई दिए।

अपने बेटे का इलाज कराने आई एक महिला ने भारत और भारतीय डॉक्टरों का धन्यवाद किया।

उन्होंने कहा, "मेरा नाम लिजेट रोड्रिग्ज है। मैं एंथनी एगुइलार्टे की मां हूं। मेरे बेटे की जांघ की हड्डी टूट गई थी, इसलिए मैं उसे यहां भारतीय मेडिकल टीम के फील्ड हॉस्पिटल लेकर आई, जहां उसका सफल इलाज हुआ। इस मुश्किल समय में वेनेजुएला के लोगों की मदद के लिए मैं भारत सरकार की दिल से आभारी हूं। एक बार फिर भारत और यहां के शानदार डॉक्टरों का बहुत-बहुत धन्यवाद।"

वेनेजुएला के विदेश मंत्री यवान गिल ने भी भारत की ओर से लगाए गए फील्ड हॉस्पिटल का दौरा किया और वेनेजुएला की जनता की ओर से भारत का आभार जताया।

उन्होंने 'एक्‍स' पर लिखा, "ऑपरेशन फ्रेंडशिप के तहत हमारे मित्र देश भारत ने काराकास रेसट्रैक में एक फील्ड हॉस्पिटल बनाया है, जहां भूकंप से प्रभावित लोगों को बेहतर और पूरी मेडिकल सुविधा दी जा रही है। हमें भारत के राजदूत पीके अशोक बाबू के साथ इस अस्पताल का दौरा करने और भारत की इस भावुक और मानवीय मदद को करीब से देखने का अवसर मिला। बोलिवेरियन सरकार और वेनेजुएला की जनता की ओर से हम भारत सरकार, भारत की जनता और खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिल से धन्यवाद करते हैं।"

--आईएएनएस

एवाई/एबीएम