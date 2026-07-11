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वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 4,118 हुई, बचाव अभियान जारी

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Jul 11, 2026, 07:52 AM
वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 4,118 हुई, बचाव अभियान जारी

काराकास, 11 जुलाई (आईएएनएस)। वेनेजुएला में 24 जून को आए भूकंप में मरने वालों की संख्या बढ़कर 4,118 हो गई है, जबकि सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में मलबा हटाने का काम जारी है।

वेनेजुएला नेशनल असेंबली के प्रेसिडेंट जॉर्ज रोड्रिगेज के अपडेट में जारी आंकड़ों के मुताबिक, घायलों की संख्या 16,740 बनी हुई है। न्यूज एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार, कुल 6,462 लोगों को बचाया गया है।

अपडेट में कहा गया है कि 86,794 परिवारों को मदद मिली है, जबकि 17,266 लोग देश भर में 89 टेम्पररी कैंपों में रह रहे हैं। और 17,907 लोग बेघर हो गए हैं क्योंकि उनके घर खराब हो गए हैं या तबाह हो गए हैं।

पूरे देश में 30,076 लोग, 29,843 स्वयंसेवक और 3,454 अंतरराष्ट्रीय बचाव दल तैनात हैं और बचाव अभियान जारी है। अपडेट में कहा गया है कि वेनेजुएला में दो भूकंपों के बाद से 1,171 झटके आ चुके हैं।

इस बीच, वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने देश में हाल ही में आए भूकंप के पीड़ितों की मदद के लिए 28 देशों से मिली मानवीय मदद के लिए शुक्रिया अदा किया।

उन्होंने यह टिप्पणी कराकास में एक राहत सामग्री संग्रह केंद्र का निरीक्षण करने के बाद की, जहां 24 जून को आए भूकंप के पीड़ितों के लिए बनाए गए अस्थायी राहत शिविरों में वितरण हेतु 2,000 टन से अधिक अंतरराष्ट्रीय सहायता सामग्री को छांटा और व्यवस्थित किया जा रहा है।

रोड्रिग्ज ने कहा, "वेनेजुएला उन देशों, दुनिया के लोगों और दुनिया की सरकारों को धन्यवाद देते नहीं थकता, जिन्होंने मदद की पेशकश की है। प्रत्येक देश यह देख सकेगा कि उसकी सहायता का उपयोग कैसे किया जा रहा है, ताकि वेनेजुएला के लोगों को उस देश की मैत्रीपूर्ण मदद का एहसास हो।"

रोड्रिग्ज ने कहा, "इस त्रासदी पर अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया के लिए धन्यवाद, वेनेजुएला जानता है कि यह अकेला नहीं है। सबसे जरूरी बात भविष्य की ओर देखना है, हम कैसे ठीक होंगे, हम प्रभावित इलाकों को कैसे फिर से बनाएंगे।"

पहले एक आधिकारिक रिपोर्ट में कहा गया था कि 17,345 लोग बेघर भी हुए हैं। अधिकारियों ने बेघर और प्रभावित लोगों की मदद के लिए कई अस्थायी कैंप भी बनाए हैं।

वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति ने पिछले हफ्ते 24 जून को देश में आए जोरदार भूकंप के पीड़ितों को श्रद्धांजलि देने के लिए सात दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की।

रोड्रिगेज ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए एक बयान में लिखा, "पीड़ितों की याद में, मैंने आज शाम 6:00 बजे से सात (7) दिनों के लिए राष्ट्रीय शोक घोषित करने का फैसला किया है।"

उन्होंने कहा कि "बहुत दुख की इन घड़ियों में, हम उन लोगों को गले लगाते हैं जो इस दुखद घटना से पीड़ित हैं और उनके साथ रहने और उनकी रक्षा करने का अपना वादा दोहराते हैं।"

--आईएएनएस

केके/एएस