वेनेजुएला में भूकंप से हुई तबाही के बाद हालात हो रहे सामान्य, प्रभावित इलाके में मेट्रो और रेल सेवाएं हुई बहाल

काराकस, 3 जुलाई (आईएएनएस)। वेनेजुएला में पिछले हफ्ते आए भूकंप के बाद धीरे-धीरे हालात स्थिर हो रहे हैं। परिवहन मंत्रालय की ओर से साझा जानकारी के अनुसार, लॉस टेक्स शहर में मास-ट्रांजिट रेल सेवा फिर से शुरू हो गई है। इसके साथ ही 24 जून को देश में आए भूकंपों के बाद प्रभावित सभी सार्वजनिक परिवहन रेल सेवाएं अब पूरी तरह बहाल हो चुकी हैं। लॉस टेकेस की रेल सेवा संचालन में लौटने वाली आखिरी ट्रांजिट प्रणाली थी।

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मंत्रालय ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर बताया कि लॉस टेक्स मेट्रो की सेवाएं भूकंप के बाद रोक दी गई थीं। हालांकि, इसे फिर से बहाल करने से पहले सर्विस की जांच और निगरानी की गई। बता दें, लॉस टेक्स मेट्रो मिरांडा राज्य की राजधानी को काराकास से जोड़ती है।

न्यूज एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार, मंत्रालय ने यह भी कहा कि काराकास को मिरांडा राज्य के वैलेस डेल तुई इलाके से जोड़ने वाला रेलवे सिस्टम वालेंसिया मेट्रो भी सामान्य तरीके से चल रहा है। वालेंसिया वेनेजुएला के तीसरे सबसे ज्यादा आबादी वाले शहर को सेवा देने वाला रेल सेवा है।

शक्तिशाली भूकंपों से उत्तर-मध्य राज्य ला गुएरा में सड़कों को बहुत नुकसान हुआ। वहीं, काराकास और वेनेजुएला के मध्य क्षेत्र के अन्य राज्यों में ये नुकसान कम रहा।

जॉर्डन की सशस्त्र सेना ने एक बयान में कहा कि देश ने कतर के सहयोग से गुरुवार को वेनेजुएला में राहत कार्यों में मदद के लिए मानवीय, मेडिकल और खाद्य सहायता भेजी।

बयान के मुताबिक, किंग अब्दुल्ला II के निर्देशों के तहत, कतर का सी-17 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट अम्मान से वेनेजुएला की राजधानी काराकस के लिए रवाना हुआ। इसमें चोटों के इलाज के लिए 26 टन खास मेडिकल सप्लाई, साथ ही मेडिकल इस्तेमाल का सामान, उपकरण, जरूरी खाने का सामान और खाने के पार्सल थे।

इस शिपमेंट में सार्वजनिक सुरक्षा निदेशालय से जुड़ी जॉर्डन इंटरनेशनल सर्च एंड रेस्क्यू टीम के लिए उपकरण भी शामिल थे। सार्वजनिक सुरक्षा निदेशालय की टीम ने इस हफ्ते की शुरुआत में वेनेजुएला में बचाव और राहत का काम शुरू किया।

बयान में कहा गया कि मानवीय, मेडिकल और खाने की मदद का ऐसा ही सामान लेकर कतर का एक और हवाई जहाज शुक्रवार को अम्मान से रवाना होगा।

पिछले हफ्ते काराकास के उत्तर में 7.5 और 7.2 तीव्रता वाले दो भूकंप आए। अधिकारियों ने बुधवार को कहा कि मरने वालों की संख्या बढ़कर 2,295 हो गई है और हजारों लोग अभी भी लापता हैं।

--आईएएनएस

केके/एएस