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वेनेजुएला में आए भूकंप के बाद वहां रहने वाले चीनी नागरिकों ने 500 टन राहत सामग्री दान की

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Jun 28, 2026, 11:41 AM
वेनेजुएला में आए भूकंप के बाद वहां रहने वाले चीनी नागरिकों ने 500 टन राहत सामग्री दान की

बीजिंग, 28 जून (आईएएनएस)। वेनेजुएला में चीनी दूतावास द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, 27 जून को शाम 4 बजे तक के प्रारंभिक आंकड़ों से पता चलता है कि वेनेजुएला चाइनीज फेडरेशन जैसे प्रवासी चीनी संगठनों ने राहत सामग्री से भरे 40 से अधिक ट्रकों का दान आयोजित किया है, जिनका कुल वजन लगभग 500 टन है। इनमें बोतलबंद पानी, बिस्कुट, डायपर, दूध, चावल, चीनी, मछली और मांस शामिल हैं। आपदा से प्रभावित लगभग 10,000 वेनेजुएला के परिवारों को सहायता प्राप्त हुई है।

वेनेजुएला में चीनी दूतावास के अनुसार, 27 जून को स्थानीय समयानुसार शाम 5 बजे तक, प्रारंभिक आंकड़ों से संकेत मिलता है कि "24 जून के भूकंप" में आठ चीनी नागरिकों की मौत की पुष्टि हो चुकी है।

वेनेजुएला की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष जॉर्ज रोड्रिगेज ने 27 तारीख़ को कहा कि वेनेजुएला में आए भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,430 हो गई है, जबकि 3,238 लोग घायल हुए हैं।

उस दिन वेनेजुएला के राष्ट्रीय टेलीविजन पर एक भाषण में रोड्रिगेज ने कहा कि 24 तारीख को आए दो शक्तिशाली भूकंपों के बाद से वेनेजुएला में लगभग 430 हल्के से मध्यम दर्जे के झटके आ चुके हैं।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

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