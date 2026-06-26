वांग यी ने ऑस्ट्रियाई विदेश मंत्री बीट मीनल-राइजिंगर के साथ वार्ता की

बीजिंग, 26 जून (आईएएनएस)। सीपीसी केंद्रीय समिति के पोलित ब्यूरो के सदस्य और चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने चीन की राजधानी पेइचिंग में ऑस्ट्रिया की विदेश मंत्री बीट मीनल-राइजिंगर के साथ बातचीत की।
वांग यी ने कहा कि चीन और ऑस्ट्रिया के बीच राजनयिक संबंध स्थापित होने के बाद से पिछले 55 वर्षों में द्विपक्षीय संबंधों का सामान्यतः स्वस्थ और स्थिर विकास हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण अनुभव पारस्परिक सम्मान और समान व्यवहार का है और सबसे प्रभावी उपाय खुलापन, समावेशिता और पारस्परिक लाभ का है। चीन और ऑस्ट्रिया के बीच मैत्रीपूर्ण रणनीतिक साझेदारी सशक्त रूप से यह दर्शाती है कि विभिन्न आकार, प्रणालियों और सभ्यताओं वाले देश निश्चित रूप से मित्र बन सकते हैं और भागीदार बन सकते हैं।
चीन, ऑस्ट्रिया की चीन के प्रति तर्कसंगत और व्यावहारिक नीति की सराहना करता है और आशा करता है कि ऑस्ट्रिया चीन-यूरोप संबंधों के विकास में रचनात्मक भूमिका निभाता रहेगा।
राइजिंगर ने कहा कि ऑस्ट्रिया चीन के साथ संबंधों को विकसित करने को बहुत महत्व देता है, एक-चीन नीति का पालन करना जारी रखता है, और दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 55वीं वर्षगांठ के अवसर पर चीन के साथ रणनीतिक संवाद को मजबूत करने, व्यापार और निवेश तथा हरित विकास जैसे विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग का विस्तार करने और दोनों देशों के बीच विश्वसनीय और मैत्रीपूर्ण रणनीतिक साझेदारी को लगातार गहरा करने को तैयार है।