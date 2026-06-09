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वांग यी ने अंतर्राष्ट्रीय सभ्यता संवाद दिवस पर वीडियो संबोधन दिया

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Jun 09, 2026, 05:28 PM
वांग यी ने अंतर्राष्ट्रीय सभ्यता संवाद दिवस पर वीडियो संबोधन दिया

बीजिंग, 9 जून (आईएएनएस)। अंतर्राष्ट्रीय सभ्यता संवाद दिवस की पूर्व संध्या पर, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति के राजनीतिक ब्यूरो के सदस्य और विदेश मंत्री वांग यी ने वैश्विक विषय पर एक वीडियो संबोधन दिया।

वांग यी ने कहा कि तीन साल पहले, राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने वैश्विक सभ्यता पहल का प्रस्ताव रखा था, जो विभिन्न सभ्यताओं के बीच सामंजस्यपूर्ण सह-अस्तित्व का मार्ग प्रशस्त करती है। अंतर्राष्ट्रीय सभ्यता संवाद दिवस की स्थापना इस पहल को लागू करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हमें मानव जाति के लिए एक साझा भविष्य वाले समुदाय के निर्माण हेतु सांस्कृतिक आधार को निरंतर सुदृढ़ करना होगा। चीन चार पहलुओं में सभ्यताओं के बीच संवाद को बढ़ावा देने का समर्थन करता है:

पहला, पारस्परिक सम्मान को बनाए रखना और विभिन्न सभ्यताओं के बीच सामंजस्यपूर्ण सह-अस्तित्व को बढ़ावा देना। दूसरा, जन-केंद्रित दृष्टिकोण को बनाए रखना और सभ्यताओं के बीच आदान-प्रदान के लिए एक मजबूत आधार तैयार करना। तीसरा, सभ्यतागत प्रगति की प्रेरक शक्ति को बढ़ाने के लिए विरासत और नवाचार के सिद्धांतों को बनाए रखना। चौथा, सभ्यताओं के बीच संवाद के तंत्र को बेहतर बनाने के लिए आदान-प्रदान और पारस्परिक शिक्षा के सिद्धांतों को कायम रखना।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

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