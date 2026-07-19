उत्तर कोरिया की विदेश मंत्री का रूस दौरा, किम जोंग-उन की संभावित मास्को यात्रा पर अटकलें तेज

सोल, 19 जुलाई (आईएएनएस)। उत्तर कोरिया की विदेश मंत्री चोए सोन-हुई रूस के आधिकारिक दौरे पर मास्को पहुंच चुकी हैं। उत्तर कोरिया की सरकारी समाचार एजेंसी केसीएनए ने रविवार को इसकी पुष्टि की, हालांकि रूसी विदेश मंत्रालय ने शनिवार को ही इसकी जानकारी दे दी थी। यह दौरा ऐसे समय हो रहा है जब उत्तर कोरिया और रूस के बीच रणनीतिक और सैन्य संबंध लगातार मजबूत होते जा रहे हैं।

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केसीएनए के अनुसार, चोए सोन-हुई शनिवार को अपने आधिकारिक विमान से प्योंगयांग से रूस के लिए रवाना हुईं। यह यात्रा रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के निमंत्रण पर हो रही है। हालांकि, उत्तर कोरियाई मीडिया ने इस दौरे के उद्देश्य या उनके कार्यक्रम से जुड़ी कोई विस्तृत जानकारी साझा नहीं की।

इस बीच, रूस के विदेश मंत्रालय ने शनिवार (स्थानीय समयानुसार) बताया कि चोए सोन-हुई आधिकारिक यात्रा पर मास्को पहुंच चुकी हैं। हालांकि, रूसी पक्ष ने भी बैठक के एजेंडे या संभावित समझौतों के बारे में कोई जानकारी नहीं दी।

यह अक्टूबर के बाद चोए सोन-हुई की रूस की पहली यात्रा है। इससे पहले उन्होंने मास्को का कार्यकारी दौरा किया था और बेलारूस में आयोजित एक वैश्विक सुरक्षा सम्मेलन में भी हिस्सा लिया था।

विश्लेषकों के हवाले से योनहाप न्यूज एजेंसी ने बताया कि इस बार का दौरा उत्तर कोरिया के सर्वोच्च नेता किम जोंग-उन की संभावित रूस यात्रा की तैयारियों से जुड़ा हो सकता है। दोनों देशों के बीच फिलहाल कोई बड़ा राजनयिक कार्यक्रम या वर्षगांठ निर्धारित नहीं है, इसलिए माना जा रहा है कि मास्को में संभावित शिखर बैठक की रूपरेखा पर चर्चा हो सकती है।

उत्तर कोरिया और रूस के संबंध जून 2024 में उस समय और अधिक मजबूत हुए थे, जब किम जोंग-उन और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 'व्यापक रणनीतिक साझेदारी संधि' पर हस्ताक्षर किए थे। इसके बाद राष्ट्रपति पुतिन ने किम को मास्को आने और शिखर वार्ता में भाग लेने का निमंत्रण भी दिया था।

इस समझौते के बाद उत्तर कोरिया ने यूक्रेन युद्ध में रूस के समर्थन के लिए हजारों सैनिक भेजे हैं। इसके अलावा रक्षा, अर्थव्यवस्था, प्रौद्योगिकी और अन्य क्षेत्रों में भी दोनों देशों के बीच सहयोग लगातार बढ़ा है।

चोए सोन-हुई की यह यात्रा ऐसे समय में भी हो रही है जब प्योंगयांग अपने पारंपरिक सहयोगी चीन के साथ भी रिश्तों को मजबूत करने में जुटा है। पिछले महीने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने उत्तर कोरिया का दौरा कर किम जोंग-उन से मुलाकात की थी। हाल के दिनों में दोनों देशों ने अपनी मित्रता संधि की 65वीं वर्षगांठ के अवसर पर उच्चस्तरीय आदान-प्रदान और कूटनीतिक संपर्कों को भी तेज किया है।

--आईएएनएस

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