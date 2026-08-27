जुलाई में अमेरिका में महंगाई दर में नरमी, मुख्य मुद्रास्फीति बढ़ी; उपभोक्ता खर्च में ठहराव

वॉशिंगटन, 27 अगस्त (आईएएनएस)। अमेरिकी उपभोक्ता मुद्रास्फीति जुलाई में उल्लेखनीय रूप से कम हुई, लेकिन घरेलू खर्च लगभग स्थिर रहा और दूसरी तिमाही के दौरान आर्थिक वृद्धि की रफ्तार भी धीमी पड़ गई। यह जानकारी अमेरिकी कांग्रेस की एक रिपोर्ट में दी गई है।

अमेरिकी उपभोक्ता मुद्रास्फीति जुलाई में काफी धीमी पड़ी, लेकिन घरेलू खर्च लगभग स्थिर रहा और दूसरी तिमाही में आर्थिक वृद्धि की रफ्तार भी कम हुई। यह जानकारी संयुक्त आर्थिक समिति (जॉइंट इकोनॉमिक कमेटी) की मासिक व्यय रिपोर्ट में सामने आई।

बुधवार (स्थानीय समय) को जारी रिपोर्ट के अनुसार, हेडलाइन पर्सनल कंजम्प्शन एक्सपेंडिचर मूल्य सूचकांक जून से जुलाई के बीच 0.16 प्रतिशत बढ़ा। जून में यह मासिक वृद्धि 0.40 प्रतिशत दर्ज की गई थी। हालांकि, मुद्रास्फीति का मूल (कोर) पैमाना विपरीत दिशा में गया।

कोर पीसीई मुद्रास्फीति, जिसमें खाद्य और ऊर्जा जैसी अधिक उतार-चढ़ाव वाली श्रेणियों को शामिल नहीं किया जाता, जुलाई में 0.25 प्रतिशत बढ़ी। जून में इसमें 0.13 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी।

ये आंकड़े अमेरिकी अर्थव्यवस्था की मिश्रित तस्वीर पेश करते हैं। एक ओर मासिक महंगाई में नरमी आई है, वहीं दूसरी ओर अंतर्निहित मूल्य दबाव बढ़े हैं और वे अब भी फेडरल रिजर्व के दीर्घकालिक लक्ष्य से ऊपर बने हुए हैं।

जुलाई तक के 12 महीनों में हेडलाइन पीसीई मुद्रास्फीति 3.70 प्रतिशत रही। यह जून के 3.67 प्रतिशत वार्षिक स्तर से थोड़ी अधिक है और फेडरल रिजर्व के 2 प्रतिशत लक्ष्य से काफी ऊपर बनी हुई है।

समिति के अनुसार, वार्षिक कोर पीसीई मुद्रास्फीति जून के 3.29 प्रतिशत से बढ़कर जुलाई में 3.34 प्रतिशत हो गई।

पीसीई सूचकांक पर वॉशिंगटन में विशेष नजर रखी जाती है क्योंकि यह फेडरल रिजर्व का पसंदीदा मुद्रास्फीति मापदंड है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) के विपरीत, यह बढ़ती या घटती कीमतों के प्रति उपभोक्ताओं के खरीदारी व्यवहार में होने वाले बदलावों को भी दर्शाता है।

जुलाई में घरेलू खर्च में खास तेजी नहीं दिखी। महंगाई-समायोजित व्यक्तिगत उपभोग व्यय मात्र 0.01 प्रतिशत या 1.26 अरब डॉलर बढ़ा। इस लगभग स्थिर स्थिति के पीछे सेवाओं और वस्तुओं पर खर्च में बड़ा अंतर रहा।

सेवाओं पर वास्तविक खर्च 0.29 प्रतिशत या 32.04 अरब डॉलर बढ़ा, जबकि वस्तुओं पर खर्च 0.61 प्रतिशत या 35.48 अरब डॉलर घट गया।

डॉलर के हिसाब से वस्तुओं पर खर्च में आई गिरावट, सेवाओं पर बढ़े खर्च से ज्यादा थी। इसके बावजूद विभिन्न श्रेणियों के भार (वेटेज) के कारण कुल उपभोग सूचकांक में मामूली बढ़ोतरी दर्ज हुई।

अमेरिकियों ने अपनी आय का थोड़ा बड़ा हिस्सा बचत के रूप में रखा। नाममात्र व्यक्तिगत बचत दर 0.4 प्रतिशत अंक बढ़कर 3 प्रतिशत हो गई।

व्यक्तिगत आय पिछले महीने की तुलना में 0.43 प्रतिशत बढ़ी, जो 115.11 अरब डॉलर की वृद्धि के बराबर है।

प्रति व्यक्ति वास्तविक डिस्पोजेबल आय में 0.35 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। समिति के अनुसार, इसका मतलब है कि जुलाई में कर कटौती के बाद आय की वृद्धि महंगाई की तुलना में तेज रही।

रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि दूसरी तिमाही में अमेरिकी अर्थव्यवस्था का विस्तार जारी रहा, हालांकि इसकी गति धीमी रही।

वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) 2026 की पहली तिमाही से दूसरी तिमाही के बीच 1.48 प्रतिशत बढ़ा। पहली तिमाही में यह वृद्धि दर 2.09 प्रतिशत थी।

अप्रैल से जून की अवधि के दूसरे अनुमान के अनुसार, चालू डॉलर के आधार पर जीडीपी 8.02 प्रतिशत या 620.345 अरब डॉलर बढ़कर 32.486 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गई।

--आईएएनएस

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