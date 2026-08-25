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अन्तरराष्ट्रीय

जापान में टाइफून-18 का हाई अलर्ट, ओकिनावा की ओर तेजी से बढ़ा तूफान; तेज हवाओं और भूस्खलन की चेतावनी

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(Updated )
जापान

नई द‍िल्‍ली, 25 अगस्त (आईएएनएस)। टाइफून नंबर 18 के खतरे को देखते जापान में चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग के अनुसार ओकिनावा के डाइटो द्वीप समूह के पास बहुत तेज ताकत से बढ़ रहा यह तूफान 26 तारीख तक मुख्य द्वीप और अमामी क्षेत्र के करीब पहुंच सकता है।

तूफान को लेकर मौसम विभाग ने तेज हवाओं, ऊंची लहरों, भूस्खलन और बाढ़ को लेकर अलर्ट जारी किया है। जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची ने लोगों सावधानी बरतने की अपील की है।

जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची ने सोशल मीड‍िया प्‍लेटफॉर्म 'एक्‍स' पोस्‍ट में लिखा, ''टाइफून नंबर 18 ओकिनावा प्रांत के डाइटो द्वीप समूह के पास बहुत तेज ताकत के साथ आगे बढ़ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार, यह 26 तारीख तक ओकिनावा के मुख्य द्वीप क्षेत्र और अमामी क्षेत्र के करीब तेज तीव्रता के साथ पहुंच सकता है।''

उन्‍होंने बताया क‍ि ओकिनावा और अमामी क्षेत्रों में लोगों से अपील की गई है कि वे 26 तारीख तक तेज हवाओं और ऊंची समुद्री लहरों को लेकर बेहद सतर्क रहें। वहीं, अमामी क्षेत्र में 26 तारीख को भूस्खलन (लैंडस्लाइड) के खतरे को लेकर भी विशेष सावधानी बरतने को कहा गया है।

इसके अलावा, ओकिनावा और अमामी क्षेत्रों में 27 तारीख तक भूस्खलन, निचले इलाकों में जलभराव, नदियों के जलस्तर बढ़ने और तूफानी लहरों (स्टॉर्म सर्ज) के खतरे को लेकर सतर्क रहने की सलाह दी गई है।

तकाइची ने बताया क‍ि टाइफून नंबर 18 की तैयारी के तहत, प्रधानमंत्री कार्यालय के संकट प्रबंधन केंद्र में स्थापित 'प्रधानमंत्री कार्यालय संपर्क कक्ष' के माध्यम से लगातार जानकारी जुटाई जा रही है।

सभी नागरिकों से विनम्र अनुरोध किया गया है कि वे रेडियो, टीवी, इंटरनेट और अन्य माध्यमों से मौसम संबंधी जानकारी, आपदा से बचाव के निर्देश और स्थानीय प्रशासन की ओर से जारी किए जाने वाले ताजा निकासी निर्देशों पर लगातार नजर रखें।

उन्‍होंने कहा क‍ि यदि आपको जरा सा भी खतरा महसूस हो, तो देर न करें और अपनी सुरक्षा के लिए जितनी जल्दी हो सके आवश्यक कदम उठाएं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अपनी और अपने परिवार की जान की रक्षा के लिए समय रहते सुरक्षित स्थान पर पहुंचें।

--आईएएनएस

एवाई/पीएम