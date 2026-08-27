ट्रंप ने शुल्क घटाकर बीफ आयात कोटा तीन लाख टन तक बढ़ाया, 'पहले आओ-पहले पाओ' पर मिलेगा कोटा

वॉशिंगटन, 27 अगस्त (आईएएनएस)। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लीन बीफ ट्रिमिंग्स के आयात पर कम शुल्क वाली व्यवस्था को अस्थायी रूप से तीन लाख मीट्रिक टन तक बढ़ा दिया है। इसका उद्देश्य ग्राउंड बीफ की आपूर्ति बढ़ाना और अमेरिकी उपभोक्ताओं के लिए कीमतों को कम करना है, क्योंकि देश में मवेशियों की संख्या घट रही है।

अतिरिक्त आयात एक सितंबर से शुरू होने वाले 90 दिनों की अवधि तक कम, कोटा-आधारित शुल्क दर पर अमेरिका में प्रवेश कर सकेगा। इस कोटे को एक-ए‍क लाख मीट्रिक टन के तीन हिस्सों में बांटा जाएगा और 'पहले आओ, पहले पाओ' के आधार पर आवंटित किया जाएगा।

पहला चरण एक सितंबर से 30 सितंबर तक चलेगा। दूसरा चरण एक अक्टूबर से शुरू होकर 30 अक्टूबर तक रहेगा। अंतिम चरण 31 अक्टूबर से शुरू होगा और या तो कोटा पूरा होने तक या 30 नवंबर तक, जो पहले हो, जारी रहेगा।

व्हाइट हाउस की ओर से जारी एक तथ्य पत्रक के अनुसार, यह कदम केवल उन कम वसा वाले बीफ ट्रिमिंग्स पर लागू होगा जिन्हें अमेरिकी बीफ के साथ मिलाकर ग्राउंड बीफ तैयार किया जाता है। इससे उन देशों के लिए पहले से मौजूद व्यापारिक समझौतों या विशेष बीफ कोटे में कोई बदलाव नहीं होगा, जिनके साथ अमेरिका का मुक्त व्यापार समझौता है।

ट्रंप ने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं, बीमारियों और बड़े बाजार व्यवधानों के कारण घरेलू उत्पादन इतनी मात्रा में नहीं हो पा रहा कि लोगों की मांग को उचित कीमतों पर पूरा किया जा सके। उन्होंने अपने आदेश में कहा क‍ि अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में मेरी जिम्मेदारी है कि मेहनतकश अमेरिकी अपने और अपने परिवार के लिए भोजन खरीद सकें और उसका खर्च उठा सकें।

प्रशासन का कहना है कि इस अस्थायी कोटे से अमेरिका में अनुमानित बीफ आपूर्ति लगभग 10 प्रतिशत तक बढ़ सकती है। सरकार का मानना है कि ये आयात मुख्य रूप से बूढ़ी या उत्पादन से बाहर हो चुकी गायों के बाजार से प्रतिस्पर्धा करेंगे और तैयार किए जाने वाले मवेशियों के बाजार पर इसका बड़ा असर नहीं पड़ेगा।

कृषि मंत्री और अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि को यह निगरानी करने का निर्देश दिया गया है कि विस्तारित कोटे के तहत आने वाला बीफ मौजूदा बाजार मूल्य से कम से कम 25 प्रतिशत सस्ती दर पर बेचा जा रहा है या नहीं।

ट्रंप ने कहा, "अगर इस फैसले के बाद आयातित ग्राउंड बीफ की कीमतें कम नहीं होतीं, तो मैं इस व्यवस्था को समाप्त कर सकता हूं, ताकि विदेशी उत्पादकों को अनुचित लाभ न मिले।"

व्हाइट हाउस ने कहा कि मैक्सिको से जीवित मवेशियों के आयात पर लगाए गए प्रतिबंध भी अमेरिकी बीफ उत्पादन में कमी का एक कारण हैं। ये प्रतिबंध न्यू वर्ल्ड स्क्रूवर्म नामक कीट के फैलाव को रोकने के लिए लगाए गए थे। इसके अलावा, सूखा, जंगल की आग और पशुओं के चारे की कम उपलब्धता ने भी अमेरिका के प्रमुख पशुपालन क्षेत्रों में उत्पादन को प्रभावित किया है।

प्रशासन के मुताबिक, मैक्सिको से पशुओं की आवाजाही पर दक्षिणी सीमा के बंदरगाहों के बंद होने के कारण अमेरिका में संभावित रूप से उत्पादित होने वाला लाखों टन बीफ उत्पादन प्रभावित हुआ। हालांकि कुछ बंदरगाहों को सुरक्षा उपायों के साथ चरणबद्ध तरीके से दोबारा खोले जाने की प्रक्रिया जारी है।

अमेरिकी कृषि विभाग का अनुमान है कि देश का घरेलू बीफ उत्पादन 2025 के स्तर की तुलना में लगभग 4 प्रतिशत घट जाएगा। प्रशासन ने कहा कि अमेरिकी मवेशी झुंड पिछले 75 वर्षों के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया था, हालांकि विभाग के आंकड़ों के अनुसार जुलाई में इसमें शुरुआती बढ़ोतरी के संकेत दिखे हैं।

व्हाइट हाउस ने इसके लिए बाइडेन प्रशासन की नीतियों और महंगाई को जिम्मेदार ठहराया, जिनके कारण किसानों की लागत बढ़ी। प्रशासन ने कहा कि अब पशुपालक अधिक संख्या में बछियों को अपने पास रख रहे हैं, जिससे 2018 के बाद पहली बार अमेरिका में कुल मवेशियों की संख्या बढ़नी शुरू हुई है।

ट्रंप इससे पहले फरवरी में अर्जेंटीना से आने वाले कम वसा वाले बीफ ट्रिमिंग्स के 2026 के कोटे में 80,000 मीट्रिक टन की बढ़ोतरी कर चुके हैं। बुधवार को जारी नए आदेश में उस कोटे में कोई बदलाव नहीं किया गया और अतिरिक्त 3 लाख मीट्रिक टन का कोटा अन्य पात्र देशों और क्षेत्रों को दिया गया है।

यह फैसला उरुग्वे राउंड एग्रीमेंट्स एक्ट के तहत लिया गया है। यह कानून राष्ट्रपति को ऐसी परिस्थितियों में कृषि उत्पादों के आयात को अस्थायी रूप से बढ़ाने की अनुमति देता है, जब प्राकृतिक आपदा, बीमारी या बड़े बाजार संकट के कारण घरेलू आपूर्ति पर्याप्त न हो।

--आईएएनएस

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