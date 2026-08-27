ट्रंप ने सीआईए प्रमुख की रूस यात्रा को ‘अर्ध-नियमित’ बताया

वॉशिंगटन, 27 अगस्त (आईएएनएस)। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीआईए निदेशक जॉन रैटक्लिफ की रूस की अघोषित यात्रा को लेकर लगाई जा रही अटकलों को खारिज करते हुए इसे “काफी हद तक एक अर्ध-नियमित (सेमी-रूटीन) यात्रा” बताया। हालांकि उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि यह दौरा यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के प्रयासों में सहायक साबित हो सकता है।

ट्रंप ने यह टिप्पणी रूढ़िवादी प्रसारक ग्लेन बेक को दिए एक साक्षात्कार में की। बेक ने उनसे उन खबरों के बारे में सवाल किया था, जिनमें कहा गया था कि सीआईए प्रमुख रात के बीच में रूस के लिए रवाना हुए थे।

बेक ने इस यात्रा को लेकर लगाई जा रही विभिन्न अटकलों का जिक्र किया, जिनमें नाटो की प्रतिबद्धता की रूस द्वारा संभावित परीक्षा से लेकर ईरान से जुड़े प्रतिबंधों के संबंध में अमेरिका की चेतावनी पहुंचाने जैसे दावे शामिल थे।

इस पर ट्रंप ने कहा, “हां, लेकिन इनमें से कोई भी बात सही नहीं है।”

राष्ट्रपति ने कहा, “वह वहां एक तरह के काफी हद तक अर्ध-नियमित काम से गए हैं। मुझे लोगों को निराश करने से नफरत है।”

ट्रंप ने यह नहीं बताया कि रैटक्लिफ रूस कब पहुंचे, वह किन लोगों से मुलाकात कर रहे हैं या उनकी यात्रा का सटीक उद्देश्य क्या है। उन्होंने यह भी नहीं बताया कि सीआईए निदेशक कितने समय तक रूस में रहेंगे।

हालांकि राष्ट्रपति ने इस यात्रा को व्यापक रूप से अपने प्रशासन के उस प्रयास से जोड़ा, जिसका उद्देश्य रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध को समाप्त करना है।

उन्होंने कहा, “हम यूक्रेन के साथ युद्ध का अंत देखना चाहते हैं।” ट्रंप ने एक बार फिर दावा किया कि यदि रूस द्वारा यूक्रेन पर पूर्ण पैमाने पर आक्रमण किए जाने के समय वह राष्ट्रपति होते, तो यह युद्ध कभी शुरू ही नहीं होता।

उन्होंने कहा, “यह ऐसा युद्ध है, जो मेरे राष्ट्रपति होने पर कभी शुरू नहीं होता। यह उन नकारात्मक परिणामों में से एक है, जो मेरे सत्ता में न होने के कारण सामने आए।”

ट्रंप ने आगे कहा, “आपके पास यूक्रेन का युद्ध नहीं होता और न ही 2.5 करोड़ लोग हमारे देश में आते, जैसे वे आए, मानो हम मूर्ख हों।”

उन्होंने दावा किया कि अमेरिका में प्रवेश करने वालों की संख्या इससे भी अधिक थी और आरोप लगाया कि उनमें से कुछ लोग जेलों से आए थे या गंभीर अपराधों में शामिल थे।

इसके बाद ट्रंप ने फिर रैटक्लिफ का जिक्र करते हुए उनकी प्रशंसा की। उन्होंने कहा, “जॉन रैटक्लिफ एक शानदार व्यक्ति हैं। वह सीआईए के प्रमुख हैं।”

ट्रंप ने कहा, “और वह वहां उन कारणों से नहीं गए हैं, जिनका आपने उल्लेख किया।” हालांकि उन्होंने इस संभावना से इनकार नहीं किया कि रैटक्लिफ की यात्रा से कोई कूटनीतिक प्रगति हो सकती है। ट्रंप ने कहा कि उनका प्रशासन युद्ध समाप्त कराने के लिए गंभीर प्रयास कर रहा है और उनका मानना है कि अब दोनों पक्ष भी इसे खत्म करना चाहते हैं।

उन्होंने कहा, “हो सकता है कि इस यात्रा से कुछ सकारात्मक परिणाम निकलें। हम इस युद्ध को समाप्त करने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं।” ट्रंप ने कहा, “सच कहूं तो इस समय दोनों पक्ष इस युद्ध का अंत चाहते हैं।”

राष्ट्रपति ने किसी संभावित वार्ता, युद्ध समाप्त करने की शर्तों या इस बात का कोई विवरण नहीं दिया कि क्या रैटक्लिफ उनकी ओर से कोई विशेष संदेश लेकर गए हैं। साक्षात्कार में यह भी स्पष्ट नहीं किया गया कि सीआईए निदेशक की बैठकें वॉशिंगटन और मॉस्को के बीच किसी व्यापक कूटनीतिक संपर्क का हिस्सा हैं या नहीं।

टेक्सास से पूर्व रिपब्लिकन सांसद रह चुके जॉन रैटक्लिफ ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान राष्ट्रीय खुफिया निदेशक (डीएनआई) के पद पर भी कार्य कर चुके हैं।

--आईएएनएस

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