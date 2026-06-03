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अमेरिका में दवा कंपनियों का बढ़ा निवेश, ट्रंप प्रशासन दे रहा घरेलू उत्पादन को बढ़ावा : डॉ. ओज

डॉ. मेहमत ओज बोले- अमेरिका में तेजी से बढ़ रहा फार्मा मैन्युफैक्चरिंग निवेश
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Jun 03, 2026, 02:41 AM
अमेरिका में दवा कंपनियों का बढ़ा निवेश, ट्रंप प्रशासन दे रहा घरेलू उत्पादन को बढ़ावा : डॉ. ओज

वॉशिंगटन: मेडिकेयर और मेडिकेड सर्विसेज के प्रशासक डॉ. मेहमत ओज ने बताया क‍ि ट्रंप प्रशासन देश के भीतर दवाओं के उत्पादन को बढ़ाने पर जोर दे रहा है। इसके तहत अमेरिका में दवा बनाने वाली कंपनियां तेजी से निवेश कर रही हैं।

ओज ने कहा कि कई बड़ी दवा कंपनियां पहले से ही अमेरिका में अपने कामकाज का विस्तार कर रही हैं और प्रशासन की नई नीतियों के चलते यह रुझान और तेज हो सकता है। इन नीतियों का उद्देश्य नवाचार को बढ़ावा देना और विदेशी उत्पादन पर निर्भरता कम करना है।

उन्होंने कहा क‍ि अमेरिका में बहुत सारा निवेश आ रहा है।

यह टिप्पणी उस सवाल के जवाब में आई, जिसमें पूछा गया था कि हाल ही में प्रशासन के साथ दवा कीमतों को लेकर समझौता करने वाली कंपनियों की ओर से घोषित मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट्स का फायदा आम अमेरिकियों को कब से दिखना शुरू होगा।

ओज ने कहा कि निवेश का काम पहले से शुरू हो चुका है।

उन्होंने कहा क‍ि नौकरियां शुरू हो रही हैं। जब आप किसी प्लांट को बनाने के लिए पहली बार किसी व्यक्ति को काम पर रखते हैं, तभी से रोजगार पैदा होना शुरू हो जाता है।

ट्रंप प्रशासन ने घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को अपनी आर्थिक नीति का एक अहम हिस्सा बनाया है। प्रशासन का कहना है कि दवा उद्योग समेत कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों को अमेरिका के भीतर ही अपना उत्पादन बढ़ाना चाहिए।

ओज के मुताबिक, दवा कंपनियों के शीर्ष अधिकारी अमेरिका को रिसर्च, डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक बेहद आकर्षक जगह मान रहे हैं।

उन्होंने कहा क‍ि अगर आप किसी फार्मा कंपनी के अधिकारी हैं और अमेरिका कारोबार के लिए खुला है। साथ ही हम नवाचार को बढ़ावा दे रहे हैं, जैसे कैंसर, ऑटोइम्यून बीमारियों, डिमेंशिया और दूसरी गंभीर समस्याओं का इलाज खोजने में, तो आप वहीं रहना चाहेंगे जहां सबसे ज्यादा अवसर हों।

उन्होंने यह भी कहा कि दुनिया के कई हिस्सों से प्रतिभाशाली लोग अमेरिका की ओर आ रहे हैं।

ओज ने कहा क‍ि खास तौर पर यूरोप से और दुनिया के अन्य हिस्सों से भी प्रतिभाएं अमेरिका की ओर आ रही हैं, अगर कंपनियां यहां आना चाहती हैं।

निवेश की रफ्तार को समझाने के लिए उन्होंने हाल में देखी गई कुछ दवा निर्माण सुविधाओं का जिक्र किया।

उनके अनुसार, प्रशासन को ऐसे संकेत मिले हैं कि कई निर्माता अमेरिका में अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाने और सुविधाओं को आधुनिक बनाने के लिए अतिरिक्त निवेश कर रहे हैं।

उन्होंने कहा क‍ि कुछ महीने पहले राष्ट्रपति और मैं सिनसिनाटी की एक सुविधा में गए थे। वहां पहले से प्लांट मौजूद है और उत्पादन भी चल रहा है, लेकिन कंपनी अब अपने कार्यक्रम को और बेहतर बनाने के लिए अतिरिक्त निवेश कर रही है।

ये टिप्पणियां ऐसे समय में आई हैं जब प्रशासन अपनी व्यापक स्वास्थ्य और आर्थिक रणनीति को आगे बढ़ा रहा है। इसमें दवाओं की कीमतें कम करना, घरेलू उत्पादन बढ़ाना और दवा आपूर्ति शृंखला को मजबूत बनाना शामिल है।

--आईएएनएस

एवाई/एएस

 

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