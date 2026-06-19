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‘दिखने में सरल, फैसलों में बेहद मजबूत’, ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को बताया दुनिया का सबसे प्रभावशाली नेता

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Jun 19, 2026, 03:28 PM
‘दिखने में सरल, फैसलों में बेहद मजबूत’, ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को बताया दुनिया का सबसे प्रभावशाली नेता

वॉशिंगटन, 19 जून (आईएएनएस)। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दुनिया के सबसे सख्त और मजबूत नेताओं में से एक बताया है। ट्रंप ने यह बात हाल ही में 'एक्सियोस' को द‍िए एक इंटरव्यू में कही। इससे पहले फ्रांस में पीएम मोदी के साथ हुई द्विपक्षीय बैठक के दौरान भी ट्रंप ने पीएम मोदी की तारीफ की थी।

गुरुवार को प्रकाशित इंटरव्यू के कुछ हिस्सों के अनुसार, ट्रंप ने जिन विश्व नेताओं की सबसे ज्यादा तारीफ की, उनमें चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल थे।

रिपोर्ट के मुताबिक, ट्रंप ने शी जिनपिंग को 'पूरी तरह काम पर ध्यान देने वाला' नेता बताया, जबकि पीएम मोदी को 'बहुत सख्त' कहा।

यह बात ट्रंप के उन बयानों से भी मिलती-जुलती है, जो उन्होंने फ्रांस के एवियन में जी-7 आउटरीच शिखर सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी से मुलाकात में दिए थे। दोनों नेता वहां द्विपक्षीय व्यापार समझौते और क्षेत्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दों पर बातचीत के लिए मिले थे।

जब ट्रंप से पूछा गया कि अमेरिका और भारत के बीच व्यापार समझौता कितना करीब है, तो उन्होंने पीएम मोदी की बातचीत और समझौता करने की क्षमता की जमकर तारीफ की।

ट्रंप ने कहा, "हम बहुत करीब हैं। काफी समय से इस पर काम चल रहा है।" ट्रंप ने कहा कि पीएम मोदी का शांत और सरल दिखने वाला व्यक्तित्व उनके मजबूत राजनीतिक फैसलों को छिपा लेता है।

उन्होंने कहा, "जब आप इन्हें देखते हैं तो आपको एक सीख मिलती है। वह बहुत अच्छे दिखते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, जैसे कोई फरिश्ता हो। लेकिन, असल में वह बहुत मजबूत हैं।"

ट्रंप ने कहा क‍ि वह जितने मजबूत नेता हैं, उतने ही अच्छे दिखते भी हैं। इसलिए कई बार लोग उन्हें देखकर चौंक जाते हैं।

ट्रंप की इन बातों से यह पता चलता है कि वह भारत को अमेरिका के सबसे महत्वपूर्ण साझेदारों में से एक मानते हैं। बैठक के दौरान ट्रंप ने कई बार भारत के बढ़ते वैश्विक प्रभाव को पीएम मोदी के नेतृत्व से जोड़ा।

जब उनसे पूछा गया कि पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता लाने में भारत भूमिका निभा सकता है, तो ट्रंप ने कहा, "हां, मैं ऐसा मानता हूं। मुझे लगता है कि भारत हर चीज में बड़ी भूमिका निभाता है।"

उन्होंने कहा क‍ि जब तक प्रधानमंत्री मोदी हैं, भारत एक बड़ी भूमिका निभाता रहेगा। ट्रंप ने पीएम मोदी के साथ अपने पुराने संबंधों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा क‍ि वह लंबे समय से मेरे दोस्त हैं और हमारे रिश्ते हमेशा अच्छे रहे हैं।

--आईएएनएस

एवाई/एबीएम