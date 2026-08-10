दक्षिण कोरिया: सफेद फॉस्फोरस लीक की सूचना पर अमेरिकी सेना से संपर्क नहीं कर सका प्योंगटेक

सोल, 10 अगस्त (आईएएनएस)। दक्षिण कोरिया के प्योंगटेक शहर ने पिछले महीने ओसान एयर बेस पर कथित सफेद फॉस्फोरस रिसाव को लेकर नया खुलासा किया गया है। सोल के अनुसार अमेरिकी सेना से संपर्क करने के लिए तीन बार हॉटलाइन पर फोन किया गया, लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया। शहर के अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी। इससे दोनों पक्षों के बीच आपातकालीन संचार व्यवस्था की प्रभावशीलता पर सवाल उठे हैं।

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योनहाप न्यूज एजेंसी ने बताया कि 28 जुलाई को ओसान एयर बेस स्थित अमेरिकी वायुसेना की 51वीं फाइटर विंग ने नियमित जांच के दौरान गोला-बारूद के एक कंटेनर में सफेद फॉस्फोरस के अवशेष होने की आशंका जताई थी। इसके बाद प्योंगटेक प्रशासन ने आसपास के लोगों के लिए आपातकालीन निकासी चेतावनी जारी कर दी।

शहर के अधिकारियों के मुताबिक, उन्होंने स्थिति की पुष्टि के लिए अमेरिकी इकाई से तीन बार फोन पर संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। सफेद फॉस्फोरस अत्यधिक खतरनाक पदार्थ होने के कारण दमकल अधिकारियों की सलाह पर शहर ने निकासी चेतावनी जारी करने का फैसला किया।

हालांकि, मौके पर जांच के करीब 30 मिनट बाद अधिकारियों ने पाया कि तत्काल कोई खतरा नहीं है और निकासी चेतावनी वापस ले ली गई। बाद में 51वीं फाइटर विंग ने स्पष्ट किया कि लीक हुआ पदार्थ सफेद फॉस्फोरस नहीं था और उसमें इस जहरीले पदार्थ का कोई अंश भी नहीं मिला। अमेरिकी सेना ने इसे लंबे समय तक पर्यावरणीय संपर्क के कारण हुआ गैर-खतरनाक सतही क्षरण बताया।

अमेरिकी इकाई ने हॉटलाइन पर फोन का जवाब नहीं मिलने के सवाल पर सीधे टिप्पणी नहीं की, लेकिन भविष्य में स्थानीय प्रशासन के साथ सूचना साझा करने और समन्वय मजबूत करने की प्रतिबद्धता जताई। शहर के एक अधिकारी के अनुसार, अमेरिकी सेना से पहली सफल बातचीत शाम 5:51 बजे हुई, यानी निकासी चेतावनी हटाए जाने से करीब 20 मिनट पहले।

बाद में 51वीं फाइटर विंग के कमांडर कर्नल रयान ले ने प्योंगटेक के मेयर से सीधे बात कर घटना की जानकारी दी। अमेरिकी सेना कथित तौर पर उस सैन्य पुलिस दुभाषिए की भूमिका की भी जांच कर रही है, जिसने स्थानीय पुलिस को संभावित सफेद फॉस्फोरस रिसाव की सूचना दी थी।

--आईएएनएस

केआर/