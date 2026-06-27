दक्षिण कोरिया का दावा, 'हमारी हवाई सीमा में दाखिल हुए चीन-रूस के विमान'

सोल, 27 जून (आईएएनएस)। दक्षिण कोरिया की सेना ने शनिवार को बताया कि लगभग 10 चीनी और रूसी सैन्य विमान संक्षिप्त रूप से देश के पूर्वी और दक्षिणी समुद्री क्षेत्रों के ऊपर स्थित कोरिया एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन (केएडीआईजेड) में दाखिल हुए और फिर बाहर निकल गए।

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योनहाप न्यूज एजेंसी ने ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ (जेसीएस) के हवाले से बताया कि चीनी और रूसी सैन्य विमान क्रमवार तरीके से एयर डिफेंस जोन में प्रवेश करने के बाद वापस लौट गए।

बताया गया है कि इनमें बमवर्षक और लड़ाकू विमान शामिल थे, हालांकि उन्होंने दक्षिण कोरिया के हवाई क्षेत्र का उल्लंघन नहीं किया।

दक्षिण कोरियाई सेना ने विमानों के केएडीआईजेड में प्रवेश करने से पहले ही उनकी पहचान कर ली और किसी भी संभावित स्थिति से निपटने के लिए वायुसेना के लड़ाकू विमान तैनात कर दिए।

जानकारी के अनुसार, एयर डिफेंस जोन वास्तविक संप्रभु हवाई क्षेत्र नहीं होता, बल्कि यह एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां विदेशी विमानों से पहचान सुनिश्चित करने की अपेक्षा की जाती है, ताकि किसी भी अनजाने टकराव से बचा जा सके।

जेसीएस के एक अधिकारी के अनुसार, यह घटना संभवतः दोनों देशों के बीच चल रहे संयुक्त हवाई अभ्यास के दौरान हुई है।

पिछले वर्ष (9 दिसंबर 2025) की घटना के बाद ये एक और घटना है, जब चीन और रूस के नौ सैन्य विमान केएडीआईजेड में प्रवेश कर गए थे, जिसके बाद सोल ने दोनों देशों के रक्षा प्रतिनिधियों से औपचारिक विरोध दर्ज कराया था।

तब दो चीनी सैन्य विमान और सात रूसी विमान दक्षिण कोरिया के पूर्वी और दक्षिणी समुद्री क्षेत्रों के ऊपर थोड़े समय के लिए दाखिल हुए और फिर बाहर निकल गए थे। इस घटना के बाद किसी भी संभावित अप्रत्याशित स्थिति से निपटने के लिए दक्षिण कोरियाई सेना ने अपने वायुसेना के लड़ाकू विमान तुरंत तैनात कर दिए थे।

2019 से अब तक, दोनों देशों ने संयुक्त अभ्यासों के दौरान बिना पूर्व सूचना के वर्ष में एक या दो बार अपने सैन्य विमान केएडीआईजेड में भेजे हैं।

--आईएएनएस

केआर/