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दक्षिण कोरिया: जन्म दर में उछाल, सात साल का टूटा रिकॉर्ड

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Jun 24, 2026, 06:03 AM
दक्षिण कोरिया: जन्म दर में उछाल, सात साल का टूटा रिकॉर्ड

सोल, 24 जून (आईएएनएस)। दक्षिण कोरिया में जन्मदर बढ़ी है। अप्रैल माह में पिछले वर्ष की तुलना में 18 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जो पिछले सात वर्षों में सबसे अधिक है। बुधवार को जारी सरकारी आंकड़ों में यह जानकारी सामने आई।

दक्षिण कोरिया के डेटा एवं सांख्यिकी मंत्रालय के अनुसार, अप्रैल में कुल 24,521 बच्चों का जन्म हुआ, जबकि एक साल पहले इसी महीने यह संख्या 20,787 थी। यह आंकड़ा अप्रैल महीने के लिए 2019 के बाद सबसे अधिक है, जब 26,104 बच्चों का जन्म हुआ था।

जनवरी से अप्रैल की अवधि के दौरान कुल 99,534 शिशु जन्मे, जो पिछले साल की तुलना में 15.5 प्रतिशत अधिक हैं, और यह भी सात वर्षों में सबसे ऊंचा स्तर है।

अप्रैल और जनवरी-अप्रैल दोनों अवधियों में जन्म दर में रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की गई है।

योनहाप न्यूज एजेंसी के अनुसार, देश की कुल प्रजनन दर (एक महिला के जीवनकाल में औसतन होने वाले बच्चों की संख्या) अप्रैल में पिछले साल की तुलना में 0.13 बढ़कर 0.93 हो गई है।

जुलाई 2024 से नवजात शिशुओं की संख्या में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है।

विशेषज्ञों का मानना है कि इस वृद्धि का कारण विवाह दर का बढ़ना और बच्चे पैदा करने के प्रति सकारात्मक सोच है।

हालांकि, यह दर अभी भी जनसंख्या को स्थिर बनाए रखने के लिए आवश्यक 2.1 बच्चों प्रति महिला के स्तर से काफी कम है।

अप्रैल में विवाह दर पिछले वर्ष की तुलना में 9 प्रतिशत बढ़ा और कुल 20,622 शादियां हुईं, जो अप्रैल 2016 के बाद सबसे अधिक है, जब 22,844 विवाह हुए थे।

वहीं, तलाक के मामलों में भी 7.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और इनकी संख्या 7,829 तक पहुंच गई।

आंकड़ों के अनुसार, मृत्यु दर में 1.3 प्रतिशत की गिरावट आई है और अप्रैल में कुल 28,405 मौतें दर्ज की गईं, जिसके चलते जनसंख्या में प्राकृतिक रूप से 3,884 की कमी आई है।

--आईएएनएस

केआर/