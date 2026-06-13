दक्षिण कोरिया: बैलेट पेपर कमी को लेकर दक्षिण कोरिया में नौवें दिन भी विरोध प्रदर्शन जारी

सोल, 13 जून (आईएएनएस)। दक्षिण कोरिया में पिछले सप्ताह स्थानीय चुनावों में मतपत्रों (बैलेट पेपर) की भारी कमी को लेकर शुरू हुए विरोध प्रदर्शन शनिवार को लगातार नौवें दिन भी जारी रहे। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट के अनुसार नौवें दिन लोगों की तादाद कम दिखी।
योनहाप न्यूज एजेंसी के अनुसार, शनिवार सुबह 9 बजे तक राजधानी सोल के दक्षिणी क्षेत्र जमसिल स्थित एसके ओलंपिक हैंडबॉल जिमनेजियम के आसपास लगभग 700 लोग एकत्र हुए। प्रदर्शनकारियों ने नारे लगाए और राष्ट्रीय झंडे लहराते हुए चुनाव दोबारा कराने की मांग की। इससे एक रात पहले यहां करीब 8,000 लोग जुटे थे।
ये प्रदर्शन 3 जून को हुए मेयर और गवर्नर चुनावों में सामने आई अभूतपूर्व मतपत्र कमी के बाद शुरू हुए। नेशनल इलेक्शन कमिशन (एनईसी) के अनुसार, देशभर के 26 मतदान केंद्रों पर वोटिंग रोकनी पड़ी थी और कई मतदाता बिना मतदान किए घर लौट गए थे क्योंकि वहां मतपत्र उपलब्ध नहीं थे।
पिछले सप्ताहांत प्रदर्शनकारियों की संख्या करीब 30,000 तक पहुंच गई थी, जिनमें बड़ी संख्या 20 और 30 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं की थी। लेकिन समय के साथ आंदोलन का आकार छोटा होता गया और कार्यदिवसों में अपेक्षाकृत अधिक उम्र के लोग रैलियों में शामिल होते दिखाई दिए।
इस बीच, एनईसी ने मतपत्रों की कमी के लिए माफी मांगते हुए कहा कि मतदाता भागीदारी का अनुमान गलत लगने के कारण पर्याप्त मतपत्र नहीं छापे जा सके। हालांकि, आयोग का कहना है कि यह चूक चुनाव दोबारा कराने का आधार नहीं बनती और इससे चुनाव परिणाम प्रभावित नहीं हुए।
वहीं, आयोग पर अन्य प्रशासनिक त्रुटियों के भी आरोप लगे हैं। कुछ जिलों में उम्मीदवारों के वोटों की संख्या कंप्यूटर प्रणाली में दर्ज करने में गलतियां पाई गईं। इन घटनाओं ने आयोग की साख को और नुकसान पहुंचाया है, जो पहले से ही रिश्तेदारों की कथित पक्षपातपूर्ण नियुक्तियों जैसे विवादों से घिरी रही है।
राष्ट्रपति ली जे म्युंग ने मामले की गहन जांच और चुनाव आयोग में व्यापक सुधार का वादा किया है। वहीं अभियोजन और पुलिस की संयुक्त जांच टीम ने पूर्व एनईसी अध्यक्ष रोह-ताइ-एक के विदेश यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया है।
शनिवार को मुख्य विपक्षी दल पीपुल पावर पार्टी के नेता यांग डोंग-ह्योक ने प्रधानमंत्री किम मिन-सेओक और सत्तारूढ़ डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता जंग चुंग-राय के साथ बैठक का प्रस्ताव रखा। उन्होंने चुनाव दोबारा कराने और विशेष जांच वकील नियुक्त करने के मुद्दे पर तत्काल चर्चा की मांग करते हुए कहा, “हम आज ही मिल सकते हैं, किसी भी प्रारूप में बैठक स्वीकार है।”
--आईएएनएस
केआर/