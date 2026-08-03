दक्षिण कोरिया-अमेरिका ने शुरू किया अन्डरवॉटर सर्वे, कोरियाई युद्ध के दौरान क्रैश हुए जहाज का ढूंढ रहे मलबा

सोल, 3 अगस्त (आईएएनएस)। दक्षिण कोरिया और अमेरिका ने सोमवार को देश के पूर्वी तट के पास पानी में जॉइंट अंडरवाटर एक्सक्यूशन प्रोजेक्ट (संयुक्त जल-उत्खनन परियोजना) शुरू किया। इसका मकसद 1950-53 के कोरियन वॉर के दौरान गिरे यूएस एयरक्राफ्ट का मलबा ढूंढना है। सोल की डिफेंस मिनिस्ट्री ने यह जानकारी दी।

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यह प्रोजेक्ट, जो 28 अगस्त तक चलेगा, गैंगवोन प्रोविंस के गंगनेउंग और यांगयांग में होगा। इसमें मिनिस्ट्री की 'एजेंसी फॉर केआईए रिकवरी एंड आइडेंटिफिकेशन' और 'यूएस डिफेंस पीओडब्ल्यू/एमआईए अकाउंटिंग एजेंसी' (डीपीएए) शामिल हैं।

मिनिस्ट्री के मुताबिक, इस प्रोजेक्ट के लिए करीब 40 लोगों को तैनात किया गया है, जिसमें साउथ कोरियन नेवी के फर्स्ट फ्लीट और एयर फोर्स के 18वें फाइटर विंग के लोग, साथ ही यूएस के अंडरवाटर प्लानर और डाइवर शामिल हैं।

फरवरी 1952 में दुर्घटनाग्रस्त हुए अमेरिकी एफ4यू कॉर्सेयर फाइटर एयरक्राफ्ट का मलबा ढूंढा जाएगा। खोज अभियान यांगयांग काउंटी के पास समुद्र में शुरू होगा, जो सोल से लगभग 215 किलोमीटर पूर्व में है। रिकॉर्ड के मुताबिक, यह लड़ाकू विमान एक क्षतिग्रस्त अमेरिकी हमलावर विमान के एस्कॉर्ट मिशन के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसमें एक पायलट की मौत हो गई थी।

इसके बाद रिसर्च टीम सोल से लगभग 170 किलोमीटर पूर्व में गंगनेउंग क्षेत्र के पास अमेरिकी सैन्य परिवहन विमान कर्टिस सी-46 कमांडो के मलबे को निकालने पर ध्यान देगी। यह विमान अक्टूबर और नवंबर 1952 में दो अलग-अलग मौकों पर दुर्घटनाग्रस्त हुआ था।

सिंहुआ न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, पहली दुर्घटना में विमान में सवार कुल 17 लोग लापता हो गए थे। वहीं नवंबर की दुर्घटना में 2 लोगों के शव मिले थे और 7 अन्य लापता थे।

संयुक्त सर्वेक्षण टीम पानी के अंदर डिटेक्टर उपकरणों और समुद्री मानवरहित प्रणालियों का इस्तेमाल करके खोज करेगी। मलबा मिलने पर गोताखोरों या रिमोट सेंसिंग उपकरणों को तैनात कर स्थिति का निरीक्षण किया जाएगा।

सोल और वाशिंगटन 2011 में इस तरह की खुदाई के लिए समझौता करने के बाद से युद्ध के दौरान मारे गए अमेरिकी सैनिकों के अवशेषों को ढूंढने के लिए संयुक्त प्रयास कर रहे हैं।

--आईएएनएस

केआर/