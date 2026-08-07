थाईलैंड के स्कूल में हुई गोलीबारी में शूटर समेत सात की मौत, मृतकों में छात्र और शिक्षक भी शामिल

बैंकॉक, 7 अगस्त (आईएएनएस)। थाईलैंड के नोंथबुरी शहर के बंग क्रुआई जिले के देबसिरिन नोंथबुरी स्कूल में शुक्रवार को हुई गोलीबारी में बंदूकधारी समेत सात लोगों की मौत हो गई और 15 घायल हो गए।

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स्कूल में हुई इस गोलीबारी में मरने वालों में तीन स्टूडेंट, तीन शिक्षक और संदिग्ध शूटर शामिल हैं। बैंकॉक पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, गोलीबारी की घटना में करीब 15 लोग घायल हुए और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है।

गोलीबारी की घटना शुक्रवार सुबह करीब 10 बजे (स्थानीय समय) हुई, जब पोह टेक तुंग फाउंडेशन के कार्यकर्ता को स्कूल के अंदर गोली चलने की खबर मिली। स्कूल के अंदर मौजूद एक छात्र ने बताया कि बैंगनी रंग की फिजिकल-एजुकेशन यूनिफॉर्म पहने हथियारबंद शख्स ने स्कूल में दर्जनों राउंड फायरिंग की।

बताया जा रहा है कि संदिग्ध शूटर 9वीं क्लास का छात्र था और उसके पास 9एमएम हैंडगन थी। उसने स्कूल की पिंक बिल्डिंग की तीसरी मंजिल पर खुद को बंद कर लिया था। बैंकॉक पोस्ट ने बताया कि पुलिस के अनुसार, शायद खुद को लगी चोट की वजह से संदिग्ध शूटर मरा हुआ पाया गया।

शूटिंग के बाद, अधिकारी कैंपस से स्टूडेंट्स और स्टाफ को निकालने के लिए घटनास्थल पर पहुंचे।

फोरेंसिक पुलिस घटना की जगह पर जांच कर रही है। अधिकारियों ने लोगों से घटना की लाइवस्ट्रीमिंग बंद करने और चल रहे ऑपरेशन में रुकावट से बचने के लिए घटना की जगह के पास न जाने की अपील भी की है।

जांचकर्ताओं ने स्कूल में हुई इस फायरिंग के पीछे का मकसद पता लगाने और घटनाओं के क्रम को फिर से बनाने के लिए जांच कर रहे थे।

न्यूज एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, इससे पहले 22 जुलाई को थाईलैंड के नाराथिवात प्रांत में एक चेकपॉइंट पर अज्ञात हमलावरों ने गोलीबारी की और बम फेंका, जिसमें पांच सैनिक मारे गए और छह आम नागरिक घायल हो गए।

एक पिकअप ट्रक में सवार छह हमलावर, नारथिवात के रा-नगे जिले में चेकपॉइंट के एंट्रेंस पर पहुंचे और हथियारों और बमों से हमला करके मौके से भाग गए। सुरक्षा अधिकारियों ने हमलावरों को ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू किया था।

--आईएएनएस

केके/पीएम