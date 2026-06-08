दुबई में मिनीबस और ट्रक की टक्कर में सात भारतीय नागरिकों की मौत, कई घायल

दुबई, 8 जून (आईएएनएस)। दुबई में हुए एक सड़क हादसे में सात भारतीय नागरिकों की मौत हो गई। दुबई में भारतीय कॉन्सुलेट जनरल ने सोमवार को बताया कि इस घटना में कई लोग घायल भी हुए हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

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कॉन्सुलेट जनरल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, “दुबई में हुए दुखद सड़क हादसे से बहुत दुख हुआ, जिसमें कई भारतीय श्रमिकों की जान चली गई।”

कॉन्सुलेट के अधिकारियों ने अस्पताल जाकर घायल भारतीयों से मुलाकात की। वे हर मुमकिन मदद और समर्थन देने के लिए स्थानीय अधिकारियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं।

कॉन्सुल ने आगे कहा, “इस मुश्किल समय में हमारे दिल से हमदर्दी और दुआएं दुखी परिवारों के साथ हैं।”

दुबई पुलिस के मुताबिक, एक मिनीबस और सड़क के बीच में रुके ट्रक के बीच टक्कर हो गई, जिसमें सात लोगों की मौत हो गई और नौ अन्य घायल हो गए।

यातायात पुलिस विभाग के डायरेक्टर ब्रिगेडियर जुमा सलेम बिन सुवैदन ने कहा कि शुरुआती जांच से पता चलता है कि ट्रक किसी तकनीकी खराबी की वजह से अचानक सड़क के बीच में रुक गया था।

उन्होंने बताया कि बस ड्राइवर ने ध्यान नहीं दिया और सुरक्षित दूरी नहीं बनाई, जिससे वह पीछे से ट्रक से टकरा गया। इस हादसे में सात लोगों की मौत हो गई और नौ लोग घायल हो गए, जिनमें पांच गंभीर और चार को हल्की चोटें आईं। सभी घायलों को इलाज के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया।

उन्होंने यह भी बताया कि ट्रैफिक एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन सेक्शन के विशेषज्ञों को मौके पर भेजा गया ताकि वे जांच कर सकें और हादसे के सही कारणों का पता लगाने के लिए सबूत इकट्ठा कर सकें।

उन्होंने कहा, “ट्रैफिक पेट्रोलिंग टीम ने ट्रैफिक को कंट्रोल किया, जगह को सुरक्षित किया और बचाव गाड़ियों को आने-जाने में मदद की। काम करने वाली टीमों ने नॉर्मल ट्रैफिक बहाल करने के लिए खराब ट्रक और बस को भी हटा दिया।”

घटना के बाद पुलिस डिपार्टमेंट ने एक चेतावनी जारी की, जिसमें ड्राइवरों को गाड़ी खराब होने, तेल खत्म होने या टायर खराब होने की वजह से सड़क के बीच में रुकने के गंभीर खतरों के बारे में जिक्र किया गया।

--आईएएनएस

केके/एबीएम